Yıldıztepe'nin kalbi Kanal Yolu baştan aşağı yenileniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yıldıztepe'nin kalbi Kanal Yolu baştan aşağı yenileniyor - Son Dakika

Yıldıztepe'nin kalbi Kanal Yolu baştan aşağı yenileniyor

7 saat önce

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yıldıztepe Mahallesi Mehmet Yüzügüler Sokak'ta yapılması planlanan geniş kapsamlı alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını başlattı.

Yıldıztepe'nin kalbi Kanal Yolu baştan aşağı yenileniyor, System.String[]

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yıldıztepe Mahallesi Mehmet Yüzügüler Sokak'ta yapılması planlanan geniş kapsamlı alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını başlattı.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan ve Kanal Yolu olarak bilinen 61 Sokak'ta Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilecek olan alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Sorumlusu Yüksel Macaroğlu ile birlikte yerinde inceledi.


Yaklaşık 1 buçuk kilometrelik hatta Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından asfalt kazıma işleminin yapılacağını söyleyen Başkan Özcan, alt yapı çalışmalarına da yarın itibari ile başlanacağını ifade etti.


VİRA BİSMİLLAH


Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde 2 etap olarak yapılacak çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten Özcan; "Daha önce hazırladığımız plan çerçevesinde bugün itibariyle vira Bismillah diyerek çalışmalarımızı başlattık. Ekiplerimiz asfalt kazıma işlemini gerçekleştiriyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun talimatı ile ASKİ ekiplerimiz yarından itibaren burada olacak. Telekom ve AYDEM ile görüşmelerimiz neticesinde onlar da altyapı yapılırken hatlarını geçirecekler. Tüm alt yapısının tamamlanmasının ardından Mehmet Yüzügüler Sokak'a özel seçtiğimiz parke taşlarımızın döşemesini gerçekleştireceğiz. Nazilli'mizin gelişimi için peyzajı, döşeme taşları, altyapısı ve ışıklandırmasıyla burası örnek bir yol olacak " dedi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:15 Kaynak: İHA
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