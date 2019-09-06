Son Dakika Haberleri: Yıldıztepe Projesi’nin ihalesi yapıldı
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Yıldıztepe Projesi’nin ihalesi yapıldı

1 saat önce

Bursa Mudanya'nın kent kimliğine uygun olarak son şekli verilen Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi projesinin 7 bin metrekarelik 1. Etap ihalesi yapıldı.

Yıldıztepe Projesi’nin ihalesi yapıldı, System.String[]

Bursa Mudanya'nın kent kimliğine uygun olarak son şekli verilen Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi projesinin 7 bin metrekarelik 1. Etap ihalesi yapıldı. Mudanya Belediyesi'nin "şeffaflık" ilkesi gereği canlı yayında yapılan ihaleye 5 firma katıldı.

Yıldıztepe, Mudanya, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:30 
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