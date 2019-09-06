Yıldıztepe Projesi’nin ihalesi yapıldı
1 saat önce
Bursa Mudanya'nın kent kimliğine uygun olarak son şekli verilen Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi projesinin 7 bin metrekarelik 1. Etap ihalesi yapıldı.
Bursa Mudanya'nın kent kimliğine uygun olarak son şekli verilen Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi projesinin 7 bin metrekarelik 1. Etap ihalesi yapıldı. Mudanya Belediyesi'nin "şeffaflık" ilkesi gereği canlı yayında yapılan ihaleye 5 firma katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:30
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