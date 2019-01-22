Son Dakika Haberleri: Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'nde Temel Atılıyor

Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'nde Temel Atılıyor

2 saat önce

Mudanya'nın kent kimliğine uygun olarak son şekli verilen Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi projesinde uygulama aşamasına geçildi.

Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'nde Temel Atılıyor, System.String[]

Bölgedeki yol açma, istinat duvarı ve asfaltlama çalışmaları tamamlanırken, yapılan hafriyat ihalesinin ardından, temel atma töreni için kazı çalışmalarına başlandı.

Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi projesi kapsamında bölgedeki yol açma, istinat duvarı ve asfaltlama çalışmaları tamamlanırken, yapılan hafriyat ihalesinin ardından, 35 bin metreküplük kazı çalışmalarına başlandı. Bursa'nın önemli merkezlerinden biri olacak Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli hafriyat çalışmalarının ardından atılmış olacak. Kazı alanında incelemelerde bulunan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya Belediyesi teknik personeli tarafından hazırlanan projenin, 7'den 70'e herkesin vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanı olarak hayata geçirileceğini söyledi.

MUDANYA'NIN KİMLİĞİNE UYGUN YAŞAM MERKEZİ

Proje; Mudanya Belediyesi'nin mimar ve mühendisleri tarafından hazırlanırken, bu sayede 1 milyon TL tasarruf da edilmiş oldu. Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi, kentin doğal ve tarihi yapısına uygun olarak, her açıdan denizin görülebileceği şekilde projelendirildi. Proje, bölgedeki eğimin avantajları kullanılarak hazırlandı. İçinde 500 kişilik konferans salonu, sinema salonları, nikah salonu, sergi alanı, dans, müzik ve tiyatro atölyeleri, seminer salonları, derslikler ve idari ofislerin bulunacağı kültür merkezi, yer altına alınacak. Kültür Merkezi'nin üst kısmında, kitap okuma, dinlenme bölümleri, mini havuzlar, çocuk oyun ve uçurtma alanları, engelsiz yürüyüş yollarının bulunacağı yeşillendirilmiş bir alan yaratılacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJE

Kültür merkezinin önünde ise konser etkinlikleri, açık hava sergileri, yazlık sinema günlerinin yapılacağı amfi bulunuyor. Proje kapsamında "Yıldıztepe Arastası" adı verilen bölge yapısına uygun dükkanlar, kafeteryalar, restoranlar, kitap evi, açık ve kapalı otoparkın bulunduğu bir yaşam merkezi inşa edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:49 Kaynak: Bültenler

Mudanya, Yıldıztepe, Güncel
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