Yılın 3,5 ayında 36 bin 344 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Yılın 3,5 ayında 36 bin 344 düzensiz göçmen yakalandı

19.04.2022 14:46
Yılın 3,5 ayında 36 bin 344 düzensiz göçmen yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca yılın ilk 3,5 aylık döneminde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 36 bin 344 düzensiz göçmen yakalandığı, 2 bin 545 organizatöre adli işlem yapıldığı açıklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca yılın ilk 3,5 aylık döneminde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 36 bin 344 düzensiz göçmen yakalandığı, 2 bin 545 organizatöre adli işlem yapıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde düzensiz göçe yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda bu yıl düzenlenen 4 huzur uygulamasının yanı sıra rutin ve planlı operasyonlarla yabancı uyrukluların kalabileceği metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, TIR garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonları tek tek kontrol edildi. Metruk bina, umuma açık yer, terminal ve diğer yerler olmak üzere toplam 89 bin 991 yer denetlendi. Düzensiz göçe yönelik bu yıl yapılan uygulamalarda; 36 bin 344 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. 3 bin 535'i yabancı uyruklu ve 336'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 3 bin 871 kişiye ise idari yaptırım uygulandı.

2 BİN 545 ORGANİZATÖRE ADLİ İŞLEM

Uygulamalarda aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 2 bin 545 organizatöre adli işlem yapıldı, idari para cezası uygulandı. Planlı ve rutin operasyonlarda; 414 kamyon-kamyonet, 138 otobüs-otomobil, 10 tekne, 36 bot ve bot motorunun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilerek, adli mercilere teslim edildi. Ayrıca 115 adet sahte pasaport, 5 bin 227 adet cep telefonu, 40 adet ruhsatsız av tüfeği/tabanca, 1289 adet mermi, 18 adet kesici/delici alet, 18 bin 144 gram esrar, 107 gram eroin, 194 gram bonzai, 572 gram metamfetamin, 95 adet ecstasy, 9 captagon hap ve 680 adet sentetik ecza ele geçirildi.


Yılın 3,5 ayında 36 bin 344 düzensiz göçmen yakalandı
Yılın 3,5 ayında 36 bin 344 düzensiz göçmen yakalandı
Yılın 3,5 ayında 36 bin 344 düzensiz göçmen yakalandı
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Bu yılın ilk 3,5 ayında 36 bin 344 düzensiz göçmen yakalandı, 2 bin 545 organizatöre adli işlem yapıldı Bu yılın ilk 3,5 ayında 36 bin 344 düzensiz göçmen yakalandı, 2 bin 545 organizatöre adli işlem yapıldı 81 ilde 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması: 47 gözaltı 81 ilde 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması: 47 gözaltı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yılın 3,5 ayında 36 bin 344 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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