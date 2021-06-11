Yılın 3 ayı üretilen peynir için bir yıl önceden sipariş veriliyor - Son Dakika

HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞEYHMUS ADSIZ - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yılın 3 ayında koyun ve keçi sütünden üretilen peynir için bir yıl önceden sipariş veriliyor.

Yaklaşık 165 bin koyun ve keçi varlığına sahip ilçede besicilerin mesaisi süt veriminin yüksek olduğu mart ayından itibaren artıyor.

Mart ayı boyunca sabahın erken saatlerinde otlattıkları hayvanlardan sağdıkları süt ile kuzu ve oğlakları besleyen besiciler nisan, mayıs ve haziran aylarında sağdıkları sütü de peynir yapımında kullanıyor.

İlçenin kırsal mahallelerinde üretilen peynir lezzeti nedeniyle büyük talep görüyor.

Pazara ulaşmadan satılıyor

Geleneksel yöntemlerle "salamura", "örgü" ve "eritme" olarak üç çeşit üretimi yapılan peynirin müşterisi hazır. Pazara ulaşmadan satılan peynir bir yıl önceden sipariş veren müşterilerin adreslerine gönderiliyor.

Kırsal Çayönü Mahallesi'nde yaşayan Şevkat Ulaş, AA muhabirine, ailesiyle besicilik yaptıklarını, koyun ve keçileri yaklaşık 7 saat otlattıktan sonra sütlerini sağmaya başladıklarını söyledi.

Sağılan süte süzüldükten sonra maya kattıklarını belirten Ulaş, 2 saat sonunda sütün peynire dönüştüğünü aktardı.

Ulaş, filelere koyarak suyunu süzdükleri peyniri dilimledikten sonra tuzlayarak satışa hazır hale getirdiklerini ifade etti.

Vezire Ulaş ise bu peynirin satışından elde ettikleri gelir ile geçimlerini sağladıklarını belirtti.

Günlük yaklaşık 50 kilogram peynir ürettiklerini anlatan Ulaş, peynirin büyük ilgi gördüğünü, bir yıl öncesinden sipariş aldıklarını dile getirdi.

"Sadece bölge değil ülkemiz genelinde talep görmekte"

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eyüp Aydın, Mazıdağı'nın küçükbaş hayvancılıkta Mardin'in ilçelerinde ikinci sırada yer aldığını, ilçenin bitki florasının zengin olması nedeniyle hayvanların sütlerinde yağ oranının yüksek olduğunu bildirdi.

Bu nedenle sütten üretilen peynirlerin de yağ oranının yüksek olduğunu aktaran Aydın, üretilen üç çeşit peynirin lezzetinin de birbirinden güzel olduğunu kaydetti.

Aydın, ilginin yüksek olduğu peynir için bir yıl önceden sipariş verildiğini dile getirerek, "Ortalama 3 ayda üretilen ve uygun ortamda depolanan peynir yıl boyunca tüketilmekte. Sadece bölge değil ülkemiz genelinde talep görmekte. Bu peynir bitki florasının çeşitliliği ve yağ oranının yüksek olması sebebiyle çok lezzetli." diye konuştu.