Nisan ayında hava yolunu tercih eden yolcu sayısı 6 milyonu aştı - Son Dakika

Nisan ayında hava yolunu tercih eden yolcu sayısı 6 milyonu aştı

06.05.2021 10:51
Nisan ayında hava yolunu tercih eden yolcu sayısı 6 milyonu aştı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılının Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılının Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Nisan ayında toplam 6 milyon 187 bin 68 yolcuya hizmet verildi.

Buna göre nisan ayında hava yolunu tercih eden yolcu sayısı 6 milyonu aştı. Ocak-Nisan aylarını kapsayan dört aylık sürede ise yaklaşık 24 milyon yolcu hava yolunu tercih etti. Korona virüs salgını için gereken tüm tedbirlerin alındığı çevre ve yolcu dostu havalimanlarımızda yolcular hava yolunun konforuyla buluştu.

Havalimanlarımızda iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 48 bin 331, dış hatlarda 24 bin 965'e ulaştığı nisan ayında üst geçişler ile birlikte toplam 90 bin 364 uçak trafiği gerçekleşti. Bu ayda, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 3 milyon 724 bin 716, dış hat yolcu trafiği 2 milyon 457 bin 937 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 6 milyon 187 bin 68 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; nisan ayında iç hatlarda 40 bin 625 ton, dış hatlarda 192 bin 84 ton, toplamda ise 232 bin 809 ton olarak gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı'nda Nisan Ayında 2 milyon 49 bin 365 yolcuya hizmet verildi

İstanbul Havalimanı'nda nisan ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 644, dış hatlarda 13.395 olmak üzere toplamda 18 bin 39'a ulaştı. Bu havalimanında nisanda iç hatlarda 530.286, dış hatlarda 1 milyon 519 bin 79 olmak üzere toplamda 2 milyon 49 bin 365 yolcuya hizmet verildi.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Nisan ayında 3 bin 205 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında toplam 21 bin 244 uçak trafiği gerçekleşti.

Dört ayda yaklaşık 24 milyon yolcu hava yolu ile seyahat etti

Dört aylık (ocak-nisan) gerçekleşmelere göre ise; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 185 bin 156, dış hatlarda 84 bin 201 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 385 bin 40 uçak trafiği gerçekleşti.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 15 milyon 374 bin 956, dış hat yolcu trafiğinin 8 milyon 474 bin 302 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 23 milyon 864 bin 835 yolcuya hizmet verildi.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 159 bin 490 ton, dış hatlarda 673 bin 752 ton olmak üzere toplamda 833 bin 242 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nda dört aylık sürede ise 64 bin 466 uçak ve 7 milyon 591 bin 523 yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise 12 bin 285 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 76 bin 751 uçak trafiği gerçekleşti. - ANKARA

Türkiye, Nisan, Uçak, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Nisan ayında hava yolunu tercih eden yolcu sayısı 6 milyonu aştı - Son Dakika Ekonomi


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