Karlıova beyaza büründü, çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika

Karlıova beyaza büründü, çocuklar doyasıya eğlendi

Karlıova beyaza büründü, çocuklar doyasıya eğlendi Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçelerinden biri olan Karlıova, kar yağışıyla beraber tamamen beyaza büründü.

Karlıova beyaza büründü, çocuklar doyasıya eğlendi BİNGÖL - Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçelerinden biri olan Karlıova, kar yağışıyla beraber tamamen beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yılın neredeyse 5-6 ayını kar altında geçiren ilçe sakinleri, yeni güne karla uyandı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu ilçede çocuklar doyasıya eğlendi.

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