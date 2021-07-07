Yılın 6 ayında 40 milyon 252 bin 328 kişi, hava yolunu tercih etti - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca 2021'in ilk 6 ayında hava yolu taşımacılığında 40 milyon 252 bin 328 yolcuya hizmet verildiği; İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir havalimanlarında pandemi döneminde ilk kez yolcu barajının aşıldığı açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2021 yılının ilk 6 ayına ilişkin hava yolu taşımacılığı rakamlarını açıkladı. Açıklamada, "2021 yılının ilk 6 ayında iç hat yolcu trafiği 25 milyon 11 bin 245, dış hat yolcu trafiği 15 milyon 204 bin 596 olurken, direkt transit yolcular ile birlikte toplam 40 milyon 252 bin 328 yolcuya hizmet verildi. Söz konusu dönemde havalimanları yük trafiği; toplamda 1 milyon 335 bin tona ulaştı. Turizm merkezlerimizdeki havalimanlarında hareketlilik başladı. İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir havalimanlarında yolcu trafiğinde pandemi başlangıcından itibaren en yüksek seviyelere ulaşılarak yolcu barajları aşıldı. Bakanlık tarafından atılan adımlar ve başta havaalanlarında başlatılan pandemi sertifikasyonu süreci olmak üzere salgının başından itibaren alınan etkili önlemler sayesinde iç ve dış hatlarda yolcu hareketliliği 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde artarak devam etti" denildi.