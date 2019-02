Yılın Anahtar Rengi; 'Baharatlı Bal'

"Renklendir Hayatı" sloganıyla hareket eden AkzoNobel Marshall'ın renk tasarımcıları ekibi, Eylül ayında başlayan uzun bir çalışmanın sonucunda yılın anahtar rengini belirledi. Buna göre yılın rengi; 'Baharatlı Bal'.



Boya ve kaplama alanın alanında dünyanın en büyük şirketlerden olan AkzoNobel Marshall, yılın rengini; 'Baharatlı Bal' olarak açıkladı."Renklendir Hayatı" sloganıyla hareket eden Marshall renk tasarımcıları ekibinin, Eylül ayında dünyanın önde gelen tasarımcılarıyla bir araya gelerek sosyal trend akımları araştırmalarıyla başlayan çalışmanın sonucunda yılın rengini belirledikleri aktarıldı. Konu ile ilgili İstanbul'da düzenlen toplantıda Marshall Pazarlama Müdürü Pınar Adabağ ve Marshall İletişim Müdürü Betül Değirmenci bilgiler verdi. Ayrıca toplantı sonunda yılın renginin kombinasyonundan oluşan renklerden boyamalar yapıldı.



Yılın rengini açıklayan Betül Değirmenci, "Yılın rengi zamanın ruhundan ortaya çıkıyor. Dünyanın her yerinden gelen trend araştırmacılarımız, Amsterdam'da AkzoNobel Estetik Merkezi'nde buluşuyor. Burada zamanın ruhuna dair iç görüler tespit ediliyor. 2019'da yükselen trend iyimserlik duygusu. İnsanlar, iyimserlik duygusu içerisinde enerjik olup harekete geçmek istiyorlar. Bu hareket arzusunu, zamansız,bütün tonlarla kullanılabilecek, canlandırıcı ve besleyici olan balın en güzel tonu 'Baharatlı Bal'ın amber tonlarından aldı. Yılın rengi; 'Baharatlı Bal'. Renk, anahtar mooddan ortaya çıkıyor. Anahtar mood; iyimserlik, temamız ise 'Işığın Geçişine İzin Ver'. Bunları yapabilmek için düşün, hayal et, sev, hareket geç temalarımız ve 4'er tane paletimiz var. Anahtar renk konumunda olan Baharatlı Bal rengi, 4 paletin içindeki tüm tonlarla kombine edilebiliyor. Canlandırıcı etkiye sahip tonda kullanabilirsiniz ya da çok dingilleştirici bir ortam da elde edebilirsiniz. Renk dengeleyici olarak anahtar renk konumunda yılın rengi Baharatlı Bal" şeklinde konuştu.



"Rengin dönüştürücü gücü denen bir kavramı var"



En çok zaman geçirdikleri alanlardan bir tanesinin renklerin kullanılması olduğunu belirten Değirmenci, "Dolayısıyla, renkler bizim ruh halimizi ve yapmak istediklerimizi birebir etkileyen en önemli etkiye sahip. Rengin dönüştürücü gücüne inanıyoruz.. Dolayısıyla bu yılın hem trend koleksiyonları hem tasarımları hem de dekorasyon trendlerini biraz daha takip edip, bu yıl evimizi boyamak istiyorsak düşün, sev, harekete geç ve hayal et paletinden kombinasyonlarının beğenileceğini düşünüyorum" dedi.



"Renk seçiminde ışık, oda ve trend renklere bakılıyor"



Tüketicilerin renk seçinde neye dikkat ettiklerini açıklayan Pınar Adabağ, "Kullanıcılar bulundukları mekanın nasıl bir ışık aldığına, mekanın büyüklüğüne ve hangi odada kullanacaklarına dikkat ediyorlar. Bunların yanı sıra trend renklere bakıyorlar. Ev boyamadan önce mutlaka belli dekorasyon trendlerinden, farklı mekanları nasıl canlandıracaklarına, nasıl uygulama yapabileceklerine yönelik ilham alıyorlar. Klasik yani ana renklerimiz her zaman için baki. Fakat evin belli mekanlarını, belli odasını veya sadece bir duvarını renklendirerek yılın rengini içeren trendlerini kendi yaşam alanlarına taşıyabilirler. Böylece tercihlerini kişiselleştirip kendi tarzlarını oluşturabilirler" diye konuştu.



"Trend renk için her sene yaklaşık 200 kişi çalışma yapıyor"



Yılın trend rengini nasıl seçtiklerini anlatan Adabağ, "Her sene AkzoNobel global ekibimiz, bu konuda bir çalışma yapıyor. Öncelikli olarak tüketicilerde bir trend takibi yapıyorlar. Kullanım alışkanlıkları, renk beğenileri ve alanında saygın uzmanlardan feyz alıyorlar. Onlarla birlikte yoğun toplantılar gerçekleştiriyorlar. Dekorasyon, renk ve sosyal trend konularında çalışma yapan uzmanlar bir araya gelerek önümüzdeki sene için anın ruhunu belirliyorlar. Arkasından da bu ruhu renklerle ifade buluyor. Renkleri nasıl bir palete dönüştürebiliriz? Bu paleti nasıl tüketicilerin evine yansıtabiliriz? Bunu belirliyorlar. Yani 80 farklı ülkede uygulamaya geçen, yaklaşık 200 kişinin katıldığı farklı bir çalışmadan bahsediyoruz" açıklamasında bulundu.



Şirket yaptığı araştırmada zamanın ruhuna odaklanarak tüketicilerin artık daha pozitif bir ruh hali ile anı yaşama eğiliminde olduklarını belirledi ve yılın renk dekorasyon trendlerini 'Let it Light in'- "Işığın Geçişine İzin Ver" ana temasıyla sundu. Şirket, yepyeni koleksiyonunda "Düşün", "Hayal Et", "Sev" ve "Harekete Geç" temalı renk paletleri sunarak rehberlik ediyor. - İSTANBUL

