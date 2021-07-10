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Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi - Son Dakika

Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi

10.07.2021 00:26

Bu yılın bomba çifti olan Kaan Yıldırım ve Hadise aşkının son bulmasının ardından Çağla Şıkel ve Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu haberin ardından bir bomba daha patladı. Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler'le görüntülendi.

Uzun süredir birlikte olan hatta evlilik kararı alan Hadise ile Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haftalarda ani bir kararla yollarını ayırdı.

KAAN-ÇAĞLA İDDİASI

Kaan Yıldırım'ın ise ayrılık sonrası çıktığı Çeşme tatilinde Çağla Şıkel ile yakınlaştığı ileri sürüldü. İkilinin bir mekanda samimi şekilde eğlendiği de gelen iddialar arasında yer aldı.

MEKANA EL ELE GİRMİŞLER

Bu gelişmenin ardından bir aşk bombası daha patladı. Kaan Yıldırım'la yollarını ayıran Hadise, ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler'le birlikte görüntülendi. İkilinin yan yana samimi fotoğrafları ortaya çıkarken gittikleri mekana da el ele girdikleri öğrenildi.

Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi
Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi
Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi
Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi
Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi
Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi

Kaan Yıldırım, Çağla Şikel, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi - Son Dakika Magazin


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