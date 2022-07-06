Yılın astronomi fotoğrafı için finalistler belli oldu! - Son Dakika
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Yılın astronomi fotoğrafı için finalistler belli oldu!

06.07.2022 09:00
Yılın astronomi fotoğrafı için finalistler belli oldu!

İngiltere'de Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasında finale kalan fotoğraflara hayran olmamak elde değil.

Daha önce hiç gökyüzüne bakıp etkilendiğiniz oldu mu? Peki bu anı ölümsüzleştirmek için akıllı telefonunuza sarıldınız mı? Tabi ki az önce baktığınız o etkileyici görüntü telefon kameranıza yansımadı. Yılın Astronomi Fotoğrafçısı ödülü için finale kalan fotoğraflar ise hiç öyle değil. Hepsi birbirinden güzel.

Yılın Astronomi Fotoğrafçısı ödülünün kazananı 15 Eylül'de açıklanacak

İngiltere'de The Royal Observatory Greenwich tarafından yürütülen Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışmasında finale kalan fotoğraflara hayran olmamak elde değil. 67 farklı ülkeden toplamda 3 binden fazla fotoğraf arasından seçilen bu görüntüler gerçekten nefes kesici.

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Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilen bu görüntüler evrenin ne kadar inanılmaz olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Finale kalan fotoğraflar arasında Tibet'te dünyanın en yüksek ulusal otoyoluna yansıyan Samanyolu'nun ışıklarını, Ay'ın güney kutbunun amatör olarak üretilmiş en ayrıntılı görüntüsü, İtalya üzerinde kısmi bir güneş tutulması ve keşfinden 270 yıl sonra Avustralya'da çekilen Güney Fırıldak Gökadası yer alıyor.

Yılın astronomi fotoğrafı için finalistler belli oldu!

2021 yılının en büyük uzay keşiflerinden biri de Leonard kuyruklu yıldızıydı. 3 Ocak 2021'de G.J. Leonard tarafından keşfedilen bu kuyruklu yıldız bu seneki yarışmanın da odak noktalarından biri. Yarışmayı düzenleyen organizasyon, Gezegenler, Kuyruklu Yıldızlar ve Asteroitler kategorisine yapılan başvuruların neredeyse dörtte birinin Leonard kuyruklu yıldızı odaklı olduğunu açıkladı.

Finale kalan 36 fotoğraf arasından kazananlar 15 Eylül tarihinde açıklanacak. Farklı kategorilerde kazanan fotoğraflar daha sonra İngiltere Ulusal Denizcilik Müzesi'nde sergilenecek. Bu fotoğraflar daha sonrasında ise resmi bir kitapta sergilenecek.

Yılın astronomi fotoğrafı için finalistler belli oldu!

Bu fotoğrafların her biri gerçekten birbirinden güzel. Peki siz bu etkileyici fotoğraflar hakkında ne düşünüyorsunuz, favoriniz hangi fotoğraf oldu? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Greenwich, England, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılın astronomi fotoğrafı için finalistler belli oldu! - Son Dakika

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