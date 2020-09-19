Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda İHA'ya 6 birincilik ödülü - Son Dakika

- Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda İHA'ya 6 birincilik ödülü

ERZURUM - Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinin düzenlediği Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü muhabirleri 6 dalda birincilik ödülü aldı.

Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı ve Bayburt illeri ile ilçelerinde görev yapan yerel ve yaygın basın kuruluşlarında görev yapan gazetecilerin haber, fotoğraf ve görüntülü çalışmalarının değerlendirilmesi ve mesleğe yönelen gençlerin özendirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni pandemi dolayısıyla yapılamadı. DAGC'de düzenlenen törene katılan kısıtlı sayıda gazeteciler ödüllerini alırken, ilçe de görev yapan gazetecilere ödülleri kargo ile gönderildi.

DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, "Çok büyük etkinlikler içerisinde her yıl düzenlediğimiz ödül töreni bu yıl pandemi nedeniyle ödül töreni düzenleyemedik. Ödül törenini kargo aracılığıyla yapmayı planladık. Herkesin adresine il dışındakilere kargo ile ödüllerini gönderdik. Bu yıl 43 ödül alan arkadaşımız var. İl dışından ve merkezde çalışan arkadaşlarımız yarışmamıza başvurdular. 100 üzerinde ki başvurudan 43 arkadaşımız ödül aldı. Ödül alan arkadaşlarımıza daha iyi çalışmalar yapmaları için başarılar diliyorum" dedi.

Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda DAGC Başkan Vekili olan Gazeteci Esat Bindesen de, "Ciddi bir elemeden geçirdik. Bölgede görev yapmak zor. Bu bölge de görev yapan arkadaşların yapmış oldukları haberler muhteşem haberler. Bu arkadaşlar İstanbul'da görev yapsalar her yaptıkları haber gündeme bomba gibi düşen haber olur. 43 kişiye ödül verdik, hakkederek aldılar ödüllerini hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

İHA'ya 6 dalda ödül

Yarışmada, İHA Erzurum Haber Müdürü Özge Bozo TV Haber kategorisinde, İHA Erzurum Muhabiri Sefa Tetik TV Görüntü kategorisinde, İHA Erzurum Muhabiri Şahap Gürler Haber kategorisinde, İHA Ardahan Muhabiri Olgun Yıldız Fotoğraf kategorisinde, İHA Kars Muhabiri Işık Çapanoğlu TV Görüntü kategorisinde, İHA Kars Sarıkamış Muhabiri Alper Yıldırım TV Haber kategorisinde ödüle layık görüldü.

DAGC Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışmasında, ayrıca ulusal ve yerel medya çalışanlarına da çeşitli kategorilerde ödüller verildi.