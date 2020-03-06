Yılın Basın Fotoğrafları 2020 Yarışması sonuçları açıklandı - Son Dakika

Türkiye'de 35 yıldır aralıksız düzenlenen Yılın Basın Fotoğrafları 2020 Ödülleri açıklandı. 6 bine yakın fotoğraf arasından 7 kategoride 34 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisi ödüle layık görülürken, yılın fotoğrafı Sıhke Gölü'nün kuraklaşan çevresinde aç kalan sokak köpeği seçildi.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen ve en eski fotoğraf organizasyonu olan Yılın Basın Fotoğrafları 2020 Yarışması sonuçları açıklandı. "Yılın Basın Fotoğrafı" ödülü bu yıl bir çevre fotoğrafına verildi. Aynı kareyle "Yılın Çevre Fotoğrafı" ödülünü de kazanan Depo Photos Ajansı foto muhabiri Savaş Onur Şen oldu. Şen, Van'ın İpekyolu ilçesindeki Sıhke Gölü'nün kuraklaşan çevresinde aç kalan sokak köpeğinin fotoğrafı ile ödülü aldı. TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2020 jürisi, insanların çevreye olan olumsuz etkisine ve küresel ısınma sonucunda doğanın geldiği noktaya dikkati çekti.

Yılın haber Fotoğrafları kategorisinde İhlas Haber Ajansı foto muhabirleri İsmail Coşkun'un Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci günü terör örgütü YPG/ PKK'nın işgali altındaki Tel Abyad'dan Akçakale'ye atılan bir roketten kaçan kadınların fotoğrafı birinci olurken, Ömer Çetin'in atamasının gerçekleştiğini öğrenen öğretmen Ayşe Altay, eşi ve çocuğunun mutluluk gözyaşlarını yansıtan fotoğrafı ikinci oldu. Bu kategoride üçüncülüğü Depophotos foto muhabiri Can Özer'in Kartal'da çöken binada enkaz altında kalan 5 yaşındaki Havva Tekgöz'ün kurtarılma anını gösteren fotoğraf aldı.

"SIFIR ATIK"A DESTEK

Yılın Basın Fotoğrafları 2020 Ödülleri'ne bu yıl çevre fotoğrafları damga vurdu. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteği ile "Sıfır Atık" projesinin farkındalığına bir ödülle destek oldu. Tahsin Ceylan'ın ödül alan karesinde denizlerde insanın sebep olduğu kirlilik vurgulandı. AB Yeşil Düzen Özel Ödülü'nü ise Milliyet Gazetesi'nden Oğuz Yeter, İstanbul'da Kuzey Ormanları'ndaki taş ocakları fotoğrafıyla aldı. EPA foto muhabiri Erdem Şahin ise aynı temayla küresel ısınmanın neden olduğu kuraklaşmayı gösteren İstanbul'daki Güzelce Su Kemeri fotoğrafıyla mansiyon kazandı.

EPA foto muhabiri Erdem Şahin, Türk milli sporcuların asker selamı verdikleri fotoğrafla "Spor Toto Özel Ödülü"nü kazandı. Spor Toto Spor Fotoğrafları'nda ise yılın fotoğrafı Reuters'ten Kemal Aslan'a, Galatasaraylı futbolcuların şampiyonluk sevinci karesine verildi. Bu kategoride Sedat Yılmaz ikincilik, Onur Çam ise üçüncülük aldı. İlk kez uluslararası bir kupada finali yöneten Fransız kadın hakem Stephanie Frappart'ın karesiyle AP foto muhabiri Emrah Gürel mansiyon kazandı.

Geçtiğimiz yıl Moskova ve Amsterdam'da sergileri açılan ve yurt dışında ülke tanıtımına katkı sağlayan Türkiye Güzellikleri Kategorisinde ise birinciliği Hakkari'deki pirinç hasadı fotoğrafıyla Depo Photos'tan Mehmet Aslan kazandı. Bu dalda Hürriyet Gazetesi'nden Selçuk Şamiloğlu'na da Nemrut Dağı fotoğrafıyla ASKA Özel Ödülü verildi. Aynı dalda Cumhurbaşkanlığı foto muhabiri Murat Çetinmühürdar da İstanbul fotoğrafıyla TFMD Özel Ödülü aldı.

MÜLTECİLER ÖDÜLLERE YANSIDI

Ev sahipliği yaptığı 4 milyona yakın mülteci ile dünyanın en büyük göçmen topluluğunu ağırlayan Türkiye ve çevresinde yaşananlar Yılın Basın Fotoğrafları Ödülleri'ne de yansıdı. Türkiye sınırında yaşananlar ve mültecilerle ilgili farklı kategorilerden 5 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisine ödül verildi. SGDD adına verilen özel ödülü ise Hürriyet Gazetesi'nden Selçuk Şamiloğlu, İdlip'de eğitim gören çocuklar serisiyle kazandı.

Usta isim Ara Güler'in adını yaşatmak için lise ve üniversiteliler arasında düzenlenen "Ara Güler Özendirme Ödülleri"nde ise 2 fotoğraf ve 2 fotoğraf serisi ödül aldı. Mimar Sinan Üniversitesinden Emirkan Cörüt, Ara Güler Özendirme Ödülü'nü alırken, seri dalda da mansiyon kazandı. Ara Güler Özendirme Ödülü seri dalda ise Fatmagül Mercan'a verildi. Ara Güler Özendirme Ödülü'nün mansiyonu Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Ozan Yazar'ın oldu.

ÖDÜLLER HAZİRANDA DAĞITILACAK

Toplam ödülü 45 bin lira olan yarışmanın ödülleri, Haziran ayında sahiplerini bulacak. Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin düzenlediği yarışmanın 35. yıl dönümü nedeniyle tören 100. yıl etkinlikleri kapsamında TBMM'de yapılacak. Ödül alan kareler, derneğin web sitesi www.tfmd.org.tr adresinde de görülebiliyor.

35 YILDIR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Antalya'da Aska Lara Otel'de 6 gün süren bir organizasyonla toplanan jüri, fotoğraf değerlendirmesini 2 günde yaptı. Bu yıl jüri toplantısında Türkiye Foto Muhabirleri Derneği önceki yıllardan farklı olarak bir de anlaşma imzaladı. Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği ile Türkiye Foto Muhabirleri Derneği bu organizasyonda birbirlerini "Kardeş Dernek" olarak tanıyan protokolü Akdeniz Üniversitesinde imzaladı. Jüri organizasyonu usta isimlerin gençlerle bir araya gelmesine de vesile oldu. Coşkun Aral ve Mustafa Seven ile AFP'nin Yunan kadın foto muhabiri Lousia Gouliamaki ve Yunan hava fotoğrafçısı Costas Spathis, Akdeniz Üniversitesinde gençlerle buluştu.

Böylesine etkili bir organizasyonun 35 yıldır aralıksız düzenlenmesinin yanı sıra her geçen yıl daha da etkinliklerinin daha geniş kitlelere ulaştığına dikkat çeken Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, "Yalnızca fotoğraf seçmiyoruz. Seçilen fotoğraflarla mesajlar veriyoruz. Çevre ve mültecilik konularında verdiğimiz ödüllerle bu alanlarda farkındalığa katkı sunuyoruz. Seçilen fotoğraflarla birlikte bu mesleğin ustalarını üniversitelerde gençlerle buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yıl yarışmamızda gençlerin fotoğrafa ilgisini değerlendirmek adına Ara Güler anısına özel ödül vermeye başladık. Bu yıl Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği ile bir iş birliği protokolü imzaladık. Bundan böyle iki ülke farklı alanlarda ortak projeler üreteceğiz. Yarışmaya olan ilgi nedeniyle bazı kategorileri önümüzdeki yıllarda tüm fotoğraf tutkunlarının katılımına açmayı planlıyoruz. Kısacası 35 yıl böyle bir organizasyonun ayakta kalabilmesi çok zorken bizler her geçen yıl bir adım daha ileri taşıyoruz" dedi.

Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2020 jürisinde DEPO Photos Yayın Yönetmeni Tolga Adanalı, İhlas Haber Ajansı Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Foto Muhabiri Coşkun Aral, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger (AB Yeşil Düzen Özel Jürisi), Yunanistan Basın Fotoğrafçıları Birliği Başkanı Christos Bonis, Gençlik ve Spor Bakanlığı Basın Müşaviri İlhan Demir (Spor Toto Spor Fotoğrafları Özel Jürisi), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Füsun Demiray (Sıfır Atık Özel Jürisi), AFP Foto Muhabiri Lousia Gouliamaki, TFMD Kurucu Üyesi Dursun Gündoğdu, Keçiören Belediyesi Basın Müdürü Ümit Kozan (Türkiye Güzellikleri Özel Jürisi), Gezgin Foto Dergisi Yayın Yönetmeni Adem Meleke (Türkiye Güzellikleri Özel Jürisi), Associated Press Türkiye Fotoğraf Editörü Lefteris Pitarakis, Foto Muhabiri-İnstagram fenomeni Mustafa Seven, hava fotoğrafçısı-İnstagram fenomeni Costas Spathis, TFMD Başkanı Rıza Özel yer aldı. Ödül alan kareler şöyle:

Yılın Basın Fotoğrafı: Savaş Onur Şen/ Depo Photos

Yılın Haber Fotoğrafı: İsmail Coşkun/ İhlas Haber Ajansı

Haber Fotoğrafı İkincisi: Ömer Çetin/ İhlas Haber Ajansı

Haber Fotoğrafı Üçüncüsü: Can Özer/ Depo Photos

Haber Fotoğrafı Mansiyon: Erdem Şahin/ European Pressphoto Agency

Haber Fotoğrafı Mansiyon: Burak Kara/ Getty İmages

Rafet Hüner Özel Ödülü: Harun Özalp/ Demirören Haber Ajansı

Mustafa Pekcan Özel Ödülü: Can Erok/ Demirören Haber Ajansı

Sıfır Atık Özel Ödülü: Tahsin Ceylan/ Serbest

Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı: Savaş Onur Şen/ Depo Photos

Çevre ve Doğa Fotoğrafı İkincisi: Tolga İldun/ Atlas Dergisi

Çevre ve Doğa Fotoğrafı Üçüncüsü: Ozan Güzelce/ Milliyet Gazetesi

AB Yeşil Düzen Özel Ödülü: Oğuz Yeter/ Milliyet Gazetesi

AB Yeşil Düzen Özel Ödülü Mansiyon: Erdem Şahin/ European Pressphoto Agency

Spor Toto Özel Ödülü: Erdem Şahin/ European Pressphoto Agency

Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı: Kemal Aslan/ Reuters

Spor Toto Spor Fotoğrafı İkincisi: Sedat Yılmaz/ Türkiye Yelken Federasyonu

Spor Toto Spor Fotoğrafı Üçüncüsü: Onur Çam/ Ghoshots

Spor Toto Spor Fotoğrafı Mansiyon: Emrah Gürel/ Associated Press

Türk Telekom Özel Ödülü: Mehmet Aslan/ Depo Photos

Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı: Burak Kara/ Getty İmages

Günlük Yaşam İkincisi: Mehmet Aslan/ Depo Photos

Günlük Yaşam Üçüncüsü: Bahadır Muhlis Gökgül/ İhlas Haber Ajansı

Günlük Yaşam Mansiyon: Emrah Gürel/ Associated Press

Yılın Portre Fotoğrafı: Can Erok/ Demirören Haber Ajansı

Portre Fotoğrafı İkincisi: Ozan Güzelce/ Milliyet Gazetesi

Portre Fotoğrafı Üçüncüsü: Ahmet Sami Acar/ Türk Diyanet Vakfı

ASKA Özel Ödülü: Selçuk Şamiloğlu/ Hürriyet Gazetesi

TFMD Özel Ödülü: Murat Çetinmühürdar/ Cumhurbaşkanlığı

Türkiye Güzellikleri Birincisi: Mehmet Aslan/ Depo Photos

Türkiye Güzellikleri İkincisi: Okan Akyürek/ Freelance

Türkiye Güzellikleri Üçüncüsü: İsmail Coşkun/ İhlas Haber Ajansı

Türkiye Güzellikleri Mansiyon: Alp Eren Kaya/ Freelance

Yılın Foto Röportajı: Mustafa Bilge Satkın/ Freelance

Foto Röportaj İkincisi: Uğur Yıldırım/ Sabah Gazetesi

Foto Röportaj Üçüncüsü: Sedat Suna/ European Pressphoto Agency

SGDD-ASSAM Özel Ödülü: Selçuk Şamiloğlu/ Hürriyet Gazetesi

Sebahattin Yılmaz- Cem Emir Özel Ödülü: Burak Kara/ Gety İmage

Ara Güler Özendirme Ödülleri:

Ara Güler Özendirme Ödülü: Emirkan Cörüt/ Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Ara Güler Özendirme Ödülü Mansiyon: Ozan Yazar/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi

Ara Güler Özendirme Ödülü Seri: Fatmagül Mercan/ Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Ara Güler Özendirme Ödülü Seri Mansiyon: Emirkan Cörüt/ Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi.

(Derya Yetim/İHA)