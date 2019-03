Yılın Basın Fotoğrafları' Yarışmasında Dha'ya 6 Ödül

TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği'nce (TFMD) düzenlenen 'Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019' yarışmasında ödül alan fotoğraflar açıklandı. Yarışmada, Demirören Haber Ajansı toplam 6 ödülün sahibi oldu.



TFMD tarafından 34 yıldır aralıksız düzenlenen 'Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019' yarışması jürisi, 3 bin 484 fotoğrafı değerlendirdi. Jüri, 8 kategoride 2018 yılına damga vuran 31 fotoğraf ve 8 fotoğraf serisini ödüle layık gördü. Jüri, hayvan sevgisini aktaran duygusal bir kareye, yarışmanın en prestijli ödülünü verdi. İlhami Çetin'in, Ali Meşe'nin yanan evinden kurtardığı kedisi ile arasındaki duygusal bağı yansıtan karesi, 'Yılın basın fotoğrafı' seçildi. Jüri, uluslararası pek çok yayın kuruluşunda yer alan karenin, tüm dünyada yarattığı etki dolayısıyla fotoğrafın gücünü kanıtladığına da vurgu yaptı.



SPOR I BASKETBOLA



'Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı ödülü', Fenerbahçe ile CSKA Moskova arasında oynanan Euro Lig maçından bir basketbol enstantanesi ile EPA'dan Erdem Şahin'in oldu. Bu yıl ilk kez yarışmaya dahil edilen AB Özel Kategorisi 'Misafir-Mültecilik', tek fotoğraf ve seri olarak ayrı ayrı değerlendirildi. Hürriyet Gazetesi'nden Murat Şaka'nın, İstanbul'da çektiği yüzleri gülen mülteci kızlar fotoğrafına jüri, 'Fotoğrafa yansıyan umut olgusu' ile birincilik verdi. Aynı kategorinin seri dalında ise Reuters'tan Ümit Bektaş, Türkiye'nin dört bir yanından çektiği mülteci fotoğrafları ile birinci oldu.



HABER I KAŞIKÇI OLAYINA



'Yılın Haber Fotoğrafı' ödülü, Reuters'dan Kemal Aslan'ın karesine verildi. Aslan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Konsolosluğu'nda yapılan arama sırasında çektiği fotoğrafla bu ödülü almayı başardı. 'Günlük Yaşam Fotoğrafı' ödülü İHA'dan Suat Metin'e verilirken, 'Yılın Portre Fotoğrafı' ise KAFA Dergisinden Dilan Bozyel'in çektiği Türkiye'deki Punklar oldu. 'Yılın Siyaset Fotoğrafı' ödülünü Demirören Haber Ajansı'ndan Cemal Yurttaş, AK Parti mitinginden partililer fotoğrafı ile aldı. 'Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı' ödülünü İHA'dan İsmail Coşkun, Türk denizaltısı önünde yüzen yunus fotoğrafı ile kazandı. 'Yılın Foto Röportajı' ödülünü ise Milliyet Gazetesi'nden Ünal Çam, Suriye'deki hapishane fotoğraflarından oluşan serisi ile aldı.



'ARA GÜLER ÖZENDİRME' YARIŞMASINA 1535



Yarışmada ayrıca geçen ekim ayında kaybettiğimiz usta isim Ara Güler'in adını yaşatmak için üniversiteli bir gence de özendirme ödülü verildi. İletişim fakülteleri ve güzel sanatlar fakültesi fotoğraf bölümü öğrencilerinin katılabildiği kategoride, 1535 fotoğraf değerlendirmeye alındı. 'Ara Güler Özendirme Ödülü'nün ilki ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fotoğraf Bölümü öğrencisi Çağrı İşbilir'in Edirnekapı Surları'nda çektiği fotoğrafa verildi.



ÖDÜLLER 12 HAZİRAN'DA DAĞITILACAK



Toplam ödülü 40 bin lira olan yarışmanın ödülleri TFMD'nin 35'inci kuruluş yıldönümü olan 12 Haziran'da sahiplerini bulacak. Ödül alan kareler, derneğin web sitesi www.tfmd.org.tr adresinde de görülebilir.



JÜRİ ÜYELERİ



Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019 Jürisi'nde yer alan isimlerse şöyle: AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet, İhlas Haber Ajansı Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Associated Press Türkiye Fotoğraf Editörü Lefteris Pitarakis (Yunanistan), Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer, Hürriyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Sebati Karakurt, Milliyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Bünyamin Aygün, Foto Muhabiri Manoocher Deghati (Fransa), Turkuaz Dergi Grubu Foto Muhabiri Kutub Dalgakıran, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şebnem Soygüder Baturlar, DEPO Photos Yayın Yönetmeni Tolga Adanalı, Foto Muhabiri-Instagram fenomeni Mustafa Seven, TFMD Başkanı ve Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri Rıza Özel.



ÖDÜL ALAN İSİMLER



Yılın Basın Fotoğrafı: İlhami Çetin, Serbest- Anadolu Ajansı



Yılın Haber Fotoğrafı: Kemal Aslan, Reuters



Haber Fotoğrafı İkincisi: Akın Çeliktaş, Demirören Haber Ajansı



Haber Fotoğrafı Üçüncüsü: İsmail Coşkun, İhlas Haber Ajansı



Mustafa Pekcan Özel Ödülü: Can Erok, Demirören Haber Ajansı



Spor Toto Özel Ödülü: Sedat Suna, EPA



Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı: İsmail Coşkun, İhlas Haber Ajansı



Çevre ve Doğa Fotoğrafı İkincisi: Hasan Dönmez, Demirören Haber Ajansı



Çevre ve Doğa Fotoğrafı Üçüncüsü: Levent Kulu, Hürriyet Gazetesi



Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı: Erdem Şahin, EPA



Spor Toto Spor Fotoğrafı İkincisi: Murat Akbaş, Fanatik Gazetesi



Spor Toto Spor Fotoğrafı Üçüncüsü: Ümit Bektaş, Reuters



Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı: Suat Metin, İhlas Haber Ajansı



Günlük Yaşam İkincisi: Selçuk Şamiloğlu, Hürriyet Gazetesi



Günlük Yaşam Üçüncüsü: Akın Çeliktaş, Demirören Haber Ajansı



Rafet Hüner Özel Ödülü: İlhami Çetin, Serbest- Anadolu Ajansı



Yılın Portre Fotoğrafı: Dilan Bozyel, KAFA Dergisi



Portre Fotoğrafı İkincisi: Dilan Bozyel, KAFA Dergisi



Portre Fotoğrafı Üçüncüsü: Kurtuluş Arı, Cumhuriyet Gazetesi



TFMD Özel Ödülü: Ercan Arslan, Milliyet Gazetesi



Yılın Siyaset Fotoğrafı: Cemal Yurttaş, Demirören Haber Ajansı



Siyaset Fotoğrafı İkincisi: Yavuz Özden, Milliyet Gazetesi



Siyaset Fotoğrafı Üçüncüsü: Ümit Bektaş, Reuters



Siyaset Fotoğrafı Mansiyon: Akın Çeliktaş, Demirören Haber Ajansı



Türkiye Güzellikleri Birincisi: Mehmet Aslan, Serbest



Türkiye Güzellikleri İkincisi: Sedat Suna, EPA



Türkiye Güzellikleri Üçüncüsü: Erdem Şahin, EPA



ASKA Özel Ödülü: Ozan Güzelce, Milliyet Gazetesi



Yılın Foto Röportajı: Ünal Çam, Milliyet Gazetesi



Foto Röportaj İkincisi: Ümit Bektaş, Reuters



Foto Röportaj Üçüncüsü: Uğur Yıldırım, Sabah Gazetesi



Sebahattin Yılmaz-Cem Emir Özel Ödülü: Ünal Çam, Milliyet Gazetesi



AB Özel Kategorisi 'Mültecilik-Misafir' Birincisi: Murat Şaka, Hürriyet Gazetesi



AB Özel Kategorisi 'Mültecilik-Misafir' İkincisi: Halit Onur Sandal, Depo Photos



AB Özel Kategorisi 'Mültecilik-Misafir' Üçüncüsü: Ozan Güzelce, Milliyet Gazetesi



AB Özel Kategorisi 'Mültecilik-Misafir' Seri Fotoğraf Birincisi: Ümit Bektaş, Reuters



AB Özel Kategorisi 'Mültecilik-Misafir' Seri Fotoğraf İkincisi: Bülent Kılıç, Agence France Press (AFP)



AB Özel Kategorisi 'Mültecilik-Misafir' Seri Fotoğraf Üçüncüsü: Murat Şaka, Hürriyet Gazetesi



Ara Güler Özendirme Ödülü: Çağrı İşbilir, Marmara Üniversitesi



