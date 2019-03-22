Son Dakika Haberleri: Yılın Doktorlarından Vali Demirtaş'a Ziyaret

Yılın Doktorlarından Vali Demirtaş'a Ziyaret

4 dakika önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yılın doktoru seçilen Doç. Dr. Selvi Gülaşı ile Dr. Mustafa Yaşar Yılmaz'ı tebrik etti.

Yılın Doktorlarından Vali Demirtaş'a Ziyaret, System.String[]
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yılın doktoru seçilen Doç. Dr. Selvi Gülaşı ile Dr. Mustafa Yaşar Yılmaz'ı tebrik etti.

Sağlık Bakanlığının Türkiye genelinde her yıl geleneksel olarak kendi illerinde sağlık çalışmalarına sağlanan katkı, sağlık hizmetlerindeki fedakarlık ve duyarlılık kriterlerini dikkate alarak belirlediği yılın doktorları kapsamında Adana'da yılın doktoru seçilen Seyhan Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde görevli Doç. Dr. Selvi Gülaşı ile Karaisalı ilçesi Kırıklı Aile Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Mustafa Yaşar Yılmaz, Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer'in de katıldığı ziyarette "Yılın Doktorları"nı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Vali Demirtaş, hayatta önem arz eden birçok şeyin başında insan sağlığı geldiğini belirterek sağlık hizmetlerinin toplumun en temel hizmetlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Güçlü bir geleceğe ancak sağlıklı bir toplumla ulaşılabilir anlayışıyla devletin yaptığı sağlık yatırımlarının vatandaşlara daha kaliteli, ulaşılabilir sağlık hizmetleri sunma konusundaki kararlılığının bir göstergesi olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, Adana'da yapılan devasa yatırımlarla da kentimizin gelişen tıp dünyasına hızla ayak uydurduğunu ifade etti.

İnsanlar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet etmeyi kendine ilke edinmiş ve meşakkatli bir mesleği hakkıyla yerine getiren tüm sağlık sektörü çalışanlarının her türlü saygıyı ve takdiri hak ettiğini ifade eden Vali Demirtaş, insan için huzur ve mutluluğun vazgeçilmez unsuru olan sağlıklı bir hayat için gece gündüz demeden, insanüstü gayret ile görev yapan sağlık sektörü personeline başarılar dilediğini sözlerine ekledi.

Seyhan Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde görevli Doç. Dr. Selvi Gülaşı ile Karaisalı ilçesi Kırıklı Aile Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Mustafa Yaşar Yılmaz ise kabulünden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:47 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Ankette Adana'da Dikkat Çeken Sonuç Önce Kapkaç Yaptılar, Sonra "Geçmiş Olsun" Dediler Seçimlere 8 Gün Kala 7 Büyükşehirde Yapılan Ankette Çarpıcı Sonuçlar Eski Sevgiliye "Yeniden Birlikte Olalım" Israrının Bedelini Canıyla Ödedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 14:51:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yılın Doktorlarından Vali Demirtaş'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]