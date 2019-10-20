Son Dakika Haberleri: 'Yılın Düğünü'ne tam not
Son Dakika Güncel 'Yılın Düğünü'ne tam not

'Yılın Düğünü'ne tam not

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri, Fiil Sanat tarafından sahnelenen 'Yılın Düğünü' isimli tiyatro gösterimi ile devam etti.

'Yılın Düğünü'ne tam not, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri, Fiil Sanat tarafından sahnelenen 'Yılın Düğünü' isimli tiyatro gösterimi ile devam etti.


Adapazarı Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerin yoğun katılımı ile gerçekleşen ve evlilik sürecinde yaşanan sorunlara mizahi bir dille dikkat çekilen gösterim, izleyiciler tarafından büyük beğeni kazandı. Gösterimin sonunda oyuncuların performansı alkışları toplarken; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada tiyatro buluşmalarının Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri ile devam edeceği ifade edildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:04 Kaynak: İHA
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