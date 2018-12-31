Yılın Efsane Tarifi ???????????? Çikolatalı Tiramisu Pasta ( Mutlaka Deneyin!)

Çikolatayı ve kahveyi seviyorsanız bu tarife bayılacaksınız!Çok aşamalı olması gözünüzü korkutmasın.

Çikolatayı ve kahveyi seviyorsanız bu tarife bayılacaksınız!



Çok aşamalı olması gözünüzü korkutmasın. Yaparken eğlenecek, tadarken mutlu olacaksınız. Biz bu tatlının içerisinde jelatin kullandık. Sizlerde jelatin kullanırken helal sertifikalı olmasna dikkat edeerek kullanabilirsiniz. Yine de kullanmak istemezseniz kullanmayabilirsiniz. Ancak jelatin kremanıza kıvam verecektir. Kullanmadığınızda daha akışkan olacak ve servis ederken sizi zorlayacaktır. Çikolatalı tiramisu nasıl yapılır? merak ediyorsanız videomuzu izlemeyi ve evlerinizde denemeyi unutmayın. Şimdiden afiyet olsun. : )

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