Yılın en başarılı dijital dönüşüm projeleri ödüllendirildi - Son Dakika

Yılın en başarılı dijital dönüşüm projeleri ödüllendirildi

12.10.2020 11:59
Yılın en başarılı dijital dönüşüm projeleri ödüllendirildi, System.String[]

Yılın en başarılı kurumsal uygulamalarının ve dijital dönüşüm projelerinin ödüllendirildiği SAP Türkiye Kalite Ödülleri 2020 sahiplerini buldu.

Yılın en başarılı kurumsal uygulamalarının ve dijital dönüşüm projelerinin ödüllendirildiği SAP Türkiye Kalite Ödülleri 2020 sahiplerini buldu. Detaysoft danışmanlığında hayata geçirilen projelerle Koç Holding, Opet Fuchs ve Asaş Alüminyum'un 3 kategoride altın ödüle layık görüldüğü duyuruldu.

Geleneksel hale gelen ve başarılı projelerin ödüllendirildiği SAP Türkiye Kalite Ödülleri açıklandı. Detaysoft danışmanlığında hayata geçen Asaş Alüminyum SAP S/4HANA Dijital Dönüşüm Projesi "The Core Business Transformation" kategorisinde, Koç Holding Sıfır Temelli Bütçeleme Projesi "Fast Delivery" kategorisinde ve Opet Fuchs Müşteri Deneyimi Projesi ise  "Business Transformation" kategorisinde altın ödüle layık görüldüğü duyuruldu.

SAP KALİTE ÖDÜLLERİ'NDE BİR İLK:  3 ALTIN ÖDÜL

SAP Türkiye Kalite 2020 Ödülleri'nde 3 kategorideki altın ödüllerin danışmanlığını yaptıkları projelere layık görüldüğünü belirten Detaysoft Genel Müdürü Alkin Aksoy, "Üretimden perakendeye 20'den fazla sektörde dijital dönüsüm projeleri yürütüyor, sunduğumuz yenilikçi teknolojilerle, kurumların akıllı işletme yolculuğuna eşlik ediyoruz.Sürdürülebilirlik ve gelişim için büyük önem taşıyan teknolojiyi,  iş hedefleriyle buluşturarak ülkemizi daha iyi yarınlara taşıyabileceğimize inanıyoruz. İnovasyonun önünü açarak kurumlarında değer yaratan  Asaş Alüminyum, Koç Holding ve Opet Fuchs'un dijital dönüşüm liderlerini ve ekiplerini tebrik ederim! Ayrıca, bu yıl SAP Kalite Ödülleri'nde bir ilk gerçekleşti. 3 kategorideki altın ödüllerin hepsinin ilk kez tek bir SAP İş Ortağı'nın danışmanlığında gerçekleştirilmiş olan projelere verilmiş olması  bizleri ayrıca gururlandırıyor." dedi.


- İstanbul
Yılın en başarılı dijital dönüşüm projeleri ödüllendirildi
Yılın en başarılı dijital dönüşüm projeleri ödüllendirildi

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Koç Holding, Türkiye, Dönüşüm, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yılın en başarılı dijital dönüşüm projeleri ödüllendirildi - Son Dakika Ekonomi

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