Yılın En Büyük Oyun Fuarı E3 2019'da Tanıtılan 36 Yeni Oyun

1995 yılından bu yana oyun dünyasının en büyük fuarı olarak gösterilen E3, 2019 yılında da pek çok dev şirketin dev oyunlarını duyurduğu bir etkinlik oldu. Elektronik eğlence dünyasına erişim için seçeneklerin günden güne arttığı, Google Stadia gibi devrimsel platformların resmiyet kazandığı etkinlik son bulmak üzere.Bu yıl, tarihin en zengin E3 fuarlarından birisini görüyoruz. Gelin lafı daha çok uzatmadan tanıtılan tüm oyunlara yakından bakalım.Session:Platform: PC, Xbox OneResmi çıkış tarihi: Açıklanmadı, 2019 içinde gelecek. Microsoft , yoluna bir Kickstarter projesi olarak başladıktan sonra devlere kafa tutan Session oynunu bünyesine kattı. Yapım, PC için geçtiğimiz yıldan bu yana oynanabilir olsa da Microsoft'un dokunuşlarıyla yenilendi ve artık Xbox One için de gelecek. Aynı zamanda PC sürümünde de bazı iyileştirmeler olacak. EA'nın uzun soluklu serisi Skate için henüz bir ses çıkmış değil. Session, bu boşluktan faydalanarak, EA'nın işlerini zorlaştırabilir.Ori and the Will of the Wisps:Platform: PC, Xbox OneResmi çıkış tarihi: Açıklanmadı, 2019 içinde gelecek.Ha geldi ha gelecek derken takvimlerin 2019'a kadar uzandığı bir serüven daha son buluyor. Microsoft'un yine kendi platformlarına özel olarak sunacağı yapım, 2015'te piyasaya sürülen Ori and the Blind Forest'in devamı olacak.Doom Eternal:Platform: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Google StadiaResmi çıkış tarihi: Açıklanmadı, 2019 içinde gelecek.Oyun dünyasında, FPS türünün atalarından sayılan Doom serisinin son üyesi Eternal, Google Stadia platformunda ilk oyunları arasında yer alacak. Yeni nesil oyuncuları efsanelerle buluşturacak oyunda, aksiyonun dibine vuracağız.Control:Platform: PC, PS4, Xbox OneResmi çıkış tarihi: 27 Ağustos 2019Max Payne, Alan Wake ve Quantum Break gibi dev yapımların arkasında olan Remedy Entertainment, yeni bir marka yaratma girişiminde. Control, konsol ve PC platformlarını temel alacak, TPS türünde bir aksiyon macera oyunu olacak. Fragman heyecan verici. Nitekim heyecan veren pek çok fragmanın boşa beklenti oluşturduğunu da görümüştük. Bakalım Control bize neler gösterecek.Borderlands 3:Borderlands 3 oynanış videosu:Platform: PC, PS4, Xbox OneResmi çıkış tarihi: 13 Eylül 2019Borderlands serisinin yeni oyunu arayı öyle çok açmadan geliyor. Hayranların hikâyeye kaldıkları yerden devam edecekleri bu yapımda, co-op modunu da göreceğiz. Bu da yapısı arkadaşlarla oynamaya çok uygun olan serinin hak ettiği bir özellik. Sony 'nin bu oyuna özel bir ilgisi var. Umarız aceleden dolayı işin suyunu çıkartıp tadını kaçırmamışlardır.The Outer Worlds:Platform: PC, PS4, Xbox OneResmi çıkış tarihi: Açıklanmadı, 2019 içinde gelecek.Fallout: New Vegas oyunun geliştiricisi Obsidian Entertainment'ın yeni umudu olacak The Outher Worlds, aynı türün sevenlerine bir hayran servisi gibi olacak. Yeni bir dünya, yeni karakterler ve yeni bir hikâye akışını bekleyebileceğiniz oyun için beklentiler yüksek.Ghost Recon Breakpoint:Platform: PC, PS4, Xbox OneResmi çıkış tarihi: 4 Ekim 2019Wildlands'in ardından Ghost Recon için yeni bir sayfa açan Ubisoft, Breakpoint ile hız kesmeden yoluna devam edecek. Yeni oyunda, bilim kurgu ögelerinin daha çok bulunacağını biliyoruz. Bir tür robotik araştırma merkezinde, efsane Ghost ekibiyle mecaraya atılacağız. Daha fazlasını zaten fragmanda gördünüz. Gerisi Ekim ayını beklemekle geçecek.Final Fantasy 7 Remake:Platform: PS4Resmi çıkış tarihi: 3 Mart 2020Final Fantasy serisinin 7. oyunu, modern bir yapılandırma çalışmasının ardından PS4 için özel olarak yayımlanacak. Önümüzdeki yıl göreceğimiz yapımın bazı özellikleri, yeni nesil oyuncu beklentilerine göre şekillendirilmiş durumda. Bakalım Square Enix hangi sürprizlerle karşımıza çıkacak.Outriders:Platform: PC, PS4, Xbox OneResmi çıkış tarihi: 2020 YazTek oyunculu ve 3 kişiye kadar co-op tecrübesi vadeden Outriders, yabancı bir yaşamın hüküm sürdüğü bir başka gezegende geçiyor. Bu gezegende karakterimizi kendi isteğimize göre şekillendirebiliyoruz. Karanlık bir hikâye örgüsüne sahip olması beklenen yapımın detayları önümüzdeki aylarda netleşecek.Tom Clancy's Elite Squad:Platform: Android, iOSResmi çıkış tarihi: Açıklanmadı.Tüm Tom Clancy oyunlarında yer alan ana karakterler bu mobil oyunda bir arada bulunacak. Seçtiğiniz karakterlerle diğer karakterlere karşı mücadeleler verebileceksiniz. Oyundan hikâye ya da açık dünya konusunda bir beklentiniz olmasın. Son zamanlarda Marvel karakterleri için yapılan sıradan mobil oyunların bir kopyası gibi olacak. Sadece başka popüler karakterleri kontrol edebileceğiz.Wasteland 3:Platform: PC, Xbox OneResmi çıkış tarihi: Açıklanmadı.İlk oyunu 1988'de çıkan Wasteland serisinin ikinci oyunu 2014'de karşımızdaydı. Çok konuşulmadı, çünkü ölü bir markanın küllerinden doğuduğunu izledik. Şimdi o küllerin kora döndüğünü göreceğiz. Sıra dışı fantastik dünyasıyla modern oyunlarla rekabet etmeye hazır olan yapım, özellikle oynanış açısından mükemmel şeyler vadediyor. Bekliyoruz. Star Wars : The Skywalker SagaPlatform: PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox OneResmi çıkış tarihi: Açıklanmadı, 2020 içinde gelecek.Lego Star Wars yapımları 15 yılı doldurdu. The Skywalker Saga ise seriye yeni bir soluk getirecek. 9 filmlik Skywalker Saga serisinin Lego küpleri ve karakterleriyle yeniden canlandırıldığı bu yapım, filmlerin hayranları için değerli görünüyor.Age of Wonders: PlanetfallPlatform: PC, PS4, Xbox OneResmi çıkış tarihi: 6 Ağustos 2019Strateji türü yeni nesil oyuncuları kendisine çok çekmiyor gibi görünebilir. Ancak yeni markalar ve yeni dünyalarla bu oyunların ölmesi imkansız görünüyor. Age of Wonders: Planetfall ise işi biraz daha, hatta çok daha fazla fantastik boyuta taşıyan bir yapım olarak görünüyor. Yabancı bir gezegen, zombi robotlar, büyük uzaylı makineleri... Dinazorlar var mı? Var. Karışık yükle paşam...Gods & Monsters:Platform: PC, PS4, Xbox One, Nintendo SwitchResmi çıkış tarihi: 25 Şubat 2020Arkasında Assasin's Creed: Odyssey ekibinin bulunduğu bu oyunda; suikastçiler ve tapınakçıların değil, mitolojik tanrıların ve canavarların savaşına tanık olacağız. Antik Yunan'da geçecek ana hikâye (aman ne yenilik), klasik oyunlardan günümüze kadar uzanan pek çok oyun stiliyle desteklenecek.Rainbow Six Quarantine - Alex:Platform: PCResmi çıkış tarihi: 2020 ilk çeyrek.Ubisoft'un Rainbow Six Siege için bir devam oyunu yapmadığını herkes biliyor. Ancak bu firmanın bir spin-off projesi geliştirmesini engellemiyor. 3 oyuncuya kadar co-op moduyla gelen Quarantine, bir hayatta kalma oyunu olacak. Ölümcül bir virüsün kol gezdiği post apokaliptik bir dünyada (sıktı mı artık?), hayatta kalmaya çalışıyoruz. Umarız farklı bir şeyler sunar. Yoksa bir spin-off olarak kalacağından eminiz.Roller Champions:Platform: PCResmi çıkış tarihi: 2020 ilk çeyrek.Rocket League'i sevenlerin Roller Champions'u da sevecekleri aşikar. Bu kez patenlerin üzerinde, çeşitli platfomları kullanarak topu kaleye göndermeye çalışıyoruz. Yeni bir e-spor oyunun doğuşuna dair beklenebilecek her şeyi veriyor oyun. Umarız oyuncular tarafından da ilgi görür.Tales of Arise:Platform: PS4, Xbox One, PCResmi çıkış tarihi: 2020Bandai Namco'nun özgün yapımları arasına dahil olması beklenen Tales of Arise, oyuncuları anime dünyasının içine konuk ediyor. Danha adı verilen bir dünyada geçen yapım, adından da anlaşılacağı üzere Tales serisinin bir üyesi olacak.Zombie Army 4: Dead War:Platform: PCResmi çıkış tarihi: 2020 ilk çeyrek.II. Dünya Savaşı ortamında geçen zombi oyunlarının popülerliği hiç azalmıyor. İlk üç oyun ile günümüzde yaşanan hikâyeleri izlediğimiz Zombie Army serisi, Android mağazasındaki dandik yapımlardan hallice ismiyle birlikte 4. oyuna kavuşuyor. Oyunda Hitler 'in bile zombi versiyonu var.Vampire: The Masquerade Bloodlines 2Platform: PC, PS4, Xbox OneResmi çıkış tarihi: 2020 ilk çeyrek.Bir tür edebi roman gibi görünen yeni nesil vampir oyununda, gotik aksiyona doyacağız gibi görünüyor. Uzunca bir süredir beklenen oyunun, kendi sınıfına yeni bir soluk getireceği ortada.Planet Zoo:Platform: PCResmi çıkış tarihi: Eylül 2019.Hayvanat bahçesi simülatörü, çoğu oyunsevere hitap etmeyebilir. Nitekim her şeyin bir simülasyonunu yapmak mümkün. Hayavanat bahçesi ise gerçekten ilginç bir konu. Bu oyunda tahmin ettiğiniz üzere kendi hayvanat bahçenizi kuracak ve işleteceksiniz.Wolfenstein: Youngblood:Platform: PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox OneResmi çıkış tarihi: 16 Temmuz 2019.Wolfenstein serisinin yeni üyesi olacan Youngblood, tıpkı adından anlaşıldığı üzere seriye gençlik katacak. Bethesda'nın 2018 ve 2019'a damgasını vuran skandalları, bu oyun sayesinde tarihe gömülebilir ya da zirve yapabilir. Nazi kontrolündeki Paris 'te geçen yeni oyun, eskilerinden çok da farklı bir dünya sunmuyor. Sadece daha modern bir Wolfenstein karşımızda, beklentiler ise her zamanki gibi yüksek.Microsoft Flight Simulator:Platform: PC, Xbox OneResmi çıkış tarihi: 2020.Uçak simülasyonu konusunda sınırları belirleyen Microsoft, yeni nesil Flight Simulator, 2006'dan bu yana geliyor. 2020'de gelecek yeni oyun elbette daha çok uçak, daha gerçekçi bir uçuş deneyimi, daha gelişmiş grafikler ve daha detaylı şehirler içerecek.GhostWire: TokyoPlatform: Açıklanmadı.Resmi çıkış tarihi: Açıklanmadı.Bethesda'nın gelecek için umut veren yapımlarından birisi de Ghostwire: Tokyo. Yapımın platfrom ve tarih detayları henüz net değil. Aksiyon ve macera türünde olacak yapım, Tokyo'da geçecek bir korku hikâyesinin üzerinde temellendiriliyor. Oyuncuları oyundan uzaklaştıran değil, daha çok oyunun içine çeken bir teması olacağı söyleniyor. Bekliyoruz.Elden Ring:Platform: PC, PS4, Xbox OneResmi çıkış tarihi: Açıklanmadı.Tuhaf tuhaf oyunlarıyla aklımızı çelen FromSoftware'in yeni oyunu Elden Ring, fantastik bir dünyanın kapılarını aralıyor. Oyunun senaryosu, Game of Thrones 'un arkasındaki isim George RR Martin tarafından kaleme alındı. Fragmanla bu detayları aynı anda düşününce tüyler diken diken oluyor.Blair Witch:Platform: PC, PS4, Xbox OneResmi çıkış tarihi: 30 Ağustos 2019Blair Cadısı efsanesi sinemada defalarca kez uyarlandı. Bu kez kendisi bir oyun olarak karşımıza geliyor. Haliyle korku türünde olacak yapım, türün sayılı üyeleri arasında gösterilmeye aday. Ana hikâye 1996 yılında, elbette ıssız olan bir ABD kasabasında geçiyor.Dying Light 2:Dying Light 2 oynanış videosu:Platform: PC, PS4, Xbox OneResmi çıkış tarihi: Açıklanmadı, 2020 içinde gelecek. Şanlıurfa 'nın Harran ilçesinde geçen ilk oyunuyla Dying Light, zombi faktörlü korku oyunları için bir dönüm noktası oldu. Serinin ikinci oyunu ilk olarak E3 2018'de duyuruldu. Yukarıda izlediğiniz oynanış videosu ise bu yıl yayımlandı. Hâlâ ortada kesin bir tarih yok, ancak oyun gerçekten muhteşem duruyor. Bakalım ilk oyuna gelen eleştiriler karşılığını bulacak mı? Göreceğiz.FIFA 2020:Platform: PC, PS4, Xbox OneResmi çıkış tarihi: 27 Eylül 2019EA'nın FIFA serisiyle Konami'nin PES serisine karşı verdiği çetin rekabet, 2019'da zirve yaptı. Bu rekabette açık ara FIFA serisinin önde olduğunu gördük. Bu kez eski oyuncuların aşina olduğu FIFA Street'in ruhu da geri dönüyor. EA, sokak futbolunun ateşini yeniden yakıyor. Konami ise FIFA'ya karşılık ücretsiz bir PES sürümü ile karşımıza çıkacak.Age of Empires 2: Definitive EditionPlatform: PCResmi çıkış tarihi: Sonbahar 2019.Hala delilercesine oynanan Age of Empires 2, modern gereksinimlere uygun şekilde yenilendi. Microsoft'un temellere sadık kalarak yalnızca PC için çıkaracağı yapım, orijinal "ecof" deneyimini yeniden yaşatacak. Umarız bu bir para kazanma hamlesinden çok, oyunculara teşekkür hediyesi olur. Yoksa ortalık fena yıkılır Microsoft...Baldur's Gate 3:Platform: PS4, Xbox One, PC, Google StadiaResmi çıkış tarihi: AçıklanmadıBaldur's Gate serisinin son oyunu Google Stadia için de erişilebilir olacak. İzometrik RPG türünün sağlam temsilcisi, Black Isle Studios tarafından geliştirildi. Bakalım yeni nesil platformlar seriyi ne kadar ayakta tutacak.Watch Dogs Legion Watch Dogs Legion oynanış videosu:Platform: PC, PS4, Xbox OneResmi çıkış tarihi: 6 Mart 2020.Watch Dogs serisi belki ilk oyunuyla beklenen sesi çıkartamadı ama serinin devamında, Ubisoft'un bu işi ne kadar önemsediğini gördük. Sadık bir kitleye hitap etmeye başlayan Watch Dogs serisinin son üyesi olacak Legion, 2020'nin ilk çeyreğinde sunulacak. Google Stadia gibi platformlara gelir mi bilinmez ancak belki abonelik dışı ücret ödemesiyle satın alınabilir. Ne de olsa Ubisoft, Stadia'nın en büyük destekçilerinden.Star Wars Jedi: Fallen OrderStar Wars Jedi: Fallen Order oynanış videosu:Platform: PC, PS4, Xbox OneResmi çıkış tarihi: 15 Kasım 2019.Star Wars hayranlarının yüzünü güldürecek oyun sayısı çok çok az. Electronic Arts , yapım haklarını satın almasından bu yana seriyi o kadar geri plana attı ki bu oyunu ücretsiz sunması bile gerekebilir. Şakası bir yana Fallen Order, bu kez olmuş dedirtecek şekilde geliyor.Halo Infinite:Platform: Xbox One, PCResmi çıkış tarihi: Açıklanmadı, 2020 içerisinde gelecek.Microsoft'un kendi platformları için sunacağı bir diğer büyük yapımı ise Halo serisinin son üyesi olacak. Halo, 2012'den bu yana yeni bir üyesini göremediğimiz seriydi. Yeni oyunun ise seriyi yeniden başlatması planlanan bir hikâye ile gelmesi bekleniyor.Gears 5:Gears 5 oynanış videosu:Platform: Xbox One, PCResmi çıkış tarihi: Açıklanmadı, 2019 içerisinde gelecek.Microsoft'un konsol savaşlarındaki en büyük umutlarından olan Gears 5, yılların oyun serisi için bir şahlanma projesi olarak biliniyor. Oyun dünyasına kazandırdıklarıyla bilinen serinin son oyununda, elbette modern gereksinimleri karşılayacak. Bakalım hikâyesi ve oynanışı oyuncular memnun bırakacak mı?Marvel's The Avengers:Platform: PC, Xbox One, PS4 ve Google StadiaResmi çıkış tarihi: 15 Mayıs 2020Marvel Sinematik Evreni, 10 yılı aşkın serüven boyunca beyaz perdeden büyük bir eğlence kumpanyası sunmuştu. Bu markanın tek eksik yanı iyi bir oyundu. Orijinaline çok da benzemeyen karakterleri ve Hawkeye gibi önemli eksiklieriyle ne kadar sevilir bilinmez, ancak bu oyun Marvel hayranlarının göreceği en büyük servis olabilir. Oyunun geçtiğimiz yıl çıkış yapan Spider-Man oyunu gibi sürekli güncelleneceği, hikâyesinin zaman içerisinde daha da zengileşeceği söyleniyor.Cyberpunk 2077:Cyberpunk 2077 oynanış videosu:Platform: Xbox One, PS4, PCResmi çıkış tarihi: 16 Nisan 2020Son yılların en çok beklenen oyunlarından Cyberpunk 2077, ünlü aktör Keanu Reeves sürpriziyle birlikte sahnedeydi. Yeni fragmanla birlikte oyun hakkında yeni detayları da öğrenmiş olduk. Yeni nesil oyunculuk için gereken tüm özelliklere sahip olması beklenen yapım, bakalım bu beklentileri karşılayabilecek mi? Şimdilik yorum sizin.Death Stranding:Platform: PCResmi çıkış tarihi: 8 Kasım 2019Son 3 yıldır beklemekten insanın iliklerini kurutan bir yapım daha bu sene karşımıza çıkacak. Konami'den ayrıldıktan sonra kendi stüdyosunu kuran Hideo Kojima, bu oyun için Silent Hill gibi bir serinin sonunu getirdi. Başrolde The Walking Dead dizisiyle tanıdığımız Norman Reedus var. Oyunun grafikleri ve açık dünyası, bize çok çey vadediyor.