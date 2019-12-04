Son Dakika Haberleri: Yılın en çok izlenen 3 filmi belli oldu
Son Dakika Magazin Yılın en çok izlenen 3 filmi belli oldu - Son Dakika Magazin

Yılın en çok izlenen 3 filmi belli oldu

6 saat önce

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre; 11 ayda 52 milyon 780 bin 881 kişi sinema salonlarını doldurdu.

Yılın en çok izlenen 3 filmi belli oldu, System.String[]

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre; 11 ayda 52 milyon 780 bin 881 kişi sinema salonlarını doldurdu.


"7. Koğuştaki Mucize", 4 milyon 987 bin 815 izleyiciye ulaşarak yılın en çok izlenen filmi oldu. Listenin ikinci sırasında yer alan Yılmaz Erdoğan imzalı "Organize İşler Sazan Sarmalı", 3 milyon 537 bin 429 kişi tarafından izlendi.


Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı "Recep İvedik" serisinin altıncı filmi ise 3 milyon 528 bin 967 kişi tarafından izlenerek en çok izlenen 3. yapım oldu.

Yılmaz Erdoğan, Türkiye, Mucize, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Roberto Carlos Türkiye'ye geleceği iddialarını yalandı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye'ye yeşil ışık Kasım'da Türkiye'nin en sıcak yeri Adana oldu Son dakika: Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 15:35:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yılın en çok izlenen 3 filmi belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]