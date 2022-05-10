Yılın en güzel Van kedisinin sevimli yavruları - Son Dakika
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Yılın en güzel Van kedisinin sevimli yavruları

10.05.2022 15:02

Yılın en güzel Van kedisinin sevimli yavruları 2022 yılında 120 Van kedisi dünyaya geldi Van'da düzenlenen 'Van Kedisi Güzellik Yarışması'nda birinci olan 'Mia' isimli kedinin birbirinden güzel yavruları dünyaya geldi.

Yılın en güzel Van kedisinin sevimli yavruları

2022 yılında 120 Van kedisi dünyaya geldi

VAN - Van'da düzenlenen 'Van Kedisi Güzellik Yarışması'nda birinci olan 'Mia' isimli kedinin birbirinden güzel yavruları dünyaya geldi.

Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin tanıtım çalışmaları sürüyor. Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerinin doğumları devam ediyor. 2022 yılında ilk parti doğumlar son bulurken, toplamda 120 civarında yavru dünyaya geldi. Dünyaya gelen yavru kediler arasında en çok dikkat çeken ise güzellik yarışmasında yılın birincisi seçilen 'Mia' isimli kedinin yavruları oldu.

"Kendisi gibi sevimli yavruları oldu"

İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, merkezde güzellik yarışmasına katılacak yüzlerce hayvanın olduğunu belirtti. Yarışma için seçtikleri 'Mia' isimli kedinin ise bu yarışmada birinci olduğunu hatırlatan Kaya, "Bu kedimiz hamileydi ve doğum yaptı. Kendisi gibi sevimli yavruları oldu. Şu an bu yavrularını büyütmekle meşgul" dedi.

"İlk parti doğumlar tamamlandı"

Merkezde 2022 yılında 120 civarında yavru kedinin dünyaya geldiğini dile getiren Kaya, "Birinci parti doğumlar bu yüzden çok verimli geçti. Buna göre bu yıl kediler için daha umutlu konuşabiliriz. Birinci parti doğumların ardından ağustos ayında ve ekim döneminde doğumlar devam edecektir. 2022 yılının sonuna kadar merkezimizde yavrular doğmaya devam edecektir" diye konuştu.

Yılın en güzel Van kedisinin sevimli yavruları
Yılın en güzel Van kedisinin sevimli yavruları
Yılın en güzel Van kedisinin sevimli yavruları
Yılın en güzel Van kedisinin sevimli yavruları
Yılın en güzel Van kedisinin sevimli yavruları
Yılın en güzel Van kedisinin sevimli yavruları
Yılın en güzel Van kedisinin sevimli yavruları

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yılın en güzel Van kedisinin sevimli yavruları - Son Dakika


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