Son Dakika Haberleri: Yılın en iyi atlet adayları belli oldu
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Yılın en iyi atlet adayları belli oldu

51 dakika önce

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), 2019 yılının en iyi kadın ve erkek atlet adaylarını belirledi.

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Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), 2019 yılının en iyi kadın ve erkek atlet adaylarını belirledi.

IAAF'dan yapılan açıklamaya göre, Kenyalı Beatrice Chepkoech, Brigid Kosgei ve Hellen Obiri, Jamaikalı Shelly-Ann Fraser-Pryce, Büyük Britanyalı Katarina Johnson-Thompson, Hollandalı Sifan Hassan, Rus Mariya Lasitskene, Alman Malaika Mihambo, ABD'li Dalilah Muhammad, Bahreynli Salwa Eid Naser, Venezuelalı Yulimar Rojas 2019 yılının en iyi kadın atlet adayları arasında yer aldı.

Bu yılın en iyi erkekler atlet adayları arasında ise ABD'li sporcular başı çekti. Bu ülkeden Donavan Brazier, Christian Coleman, Sam Kendricks, Noah Lyles ve Christian Taylor, Ugandalı Joshua Cheptegei, Kenyalı Timothy Cheruyiot ve Eliud Kipchoge, Bahamalı Steven Gardiner, İsveçli Daniel Stahl ve Norveçli Karsten Warholm listeye girdi.

Atletizmseverler, IAAF'ın sosyal medya hesaplarından erkeklerde 4 Kasım Pazartesi, kadınlarda ise 5 Kasım Salı gününe kadar oylamaya katılabilecek. Bu tarihlerin ardından en çok oyu alan 5'er kadın ve erkek sporcu, finale kalacak. IAAF yönetimi kurulunun oyları yüzde 50, IAAF çalışanları ve taraftarların oyları ise yüzde 25'er oranında seçim sonuçlarına etki edecek.

Atletizm Federasyonları Birliği, Atletizm, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:56 Kaynak: AA
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