Son Dakika Haberleri: "Yılın En İyi Çıkış Yapan Eğitim Kurumu" 'Kavram' oldu
Son Dakika Güncel 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Eğitim Kurumu' 'Kavram' oldu - Son Dakika

"Yılın En İyi Çıkış Yapan Eğitim Kurumu" 'Kavram' oldu

6 saat önce

Eğitim sektörünün önemli isim ve kurumlarının ödüllendirildiği 'Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu.

Eğitim sektörünün önemli isim ve kurumlarının ödüllendirildiği 'Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu. Artı Eğitim Dergisi tarafından gerçekleştirilen ve farklı kategorilerde ödüllerin dağıtıldığı törende 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Eğitim Kurumu' ödülü Kavram Eğitim Kurumları'nın oldu. 'Yılın Yaşam Boyu Eğitim Ödülü' de kurumun onursal başkanı Bahattin Durmuş'a layık görüldü.

Bu yıl altıncı kez düzenlenen 'Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri' geçtiğimiz günlerde gerçekleşen törenlere sahiplerini buldu. 'Aynı Başarı, Bambaşka Bir Kavram' sloganıyla yola çıkan Kavram Eğitim Kurumları gecede iki farklı kategoride ödüllendirildi. 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Eğitim Kurumu' ödülünü Kavram Eğitim Kurumları CEO'su Ümit Kalko alırken, 'Yılın Yaşam Boyu Eğitim Ödülü' ise, Kavram Eğitim Kurumları Onursal Başkanı Bahattin Durmuş'a takdim edildi.

"KALİTELİ EĞİTİM, KÖKLÜ DENEYİMLE MÜMKÜN"

Ödül töreninde, anaokulundan liseye, kurs merkezlerinden yayınlara, nitelikli eğitim standartlarının ve mesleğine tutkuyla bağlı eğitimci kadrosunun önemini anlatan Ümit  Kalko, kaliteli eğitimin köklü bir deneyimle mümkün olduğunu ifade etti.

Çağın eğitimine uyum sağlamak adına yenilenmenin gücüne inandığını vurgulayan Kalko, Bahattin Durmuş'un güvenilir, kaliteli ve başarı odaklı bakış açısıyla ilerleyerek daha büyük açılımlarda bulunacaklarını belirtti. Ümit Kalko, "'Aynı Başarı, Bambaşka Bir Kavram' sloganıyla ve yarım yüzyıllık eğitim birikimiyle iki kategoride aldığımız ödüllerle çifte gurur yaşıyoruz. Gelecek yıllarda da eğitime yön vermeye devam edeceğiz" dedi.


CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:11 Kaynak: DHA
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