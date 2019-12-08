Son Dakika Haberleri: Yılın en iyi fark oluşturan bürokratı ve yöneticisi ödülü Doç. Dr. Feysel Taşçıer'e verildi
Son Dakika Güncel Yılın en iyi fark oluşturan bürokratı ve yöneticisi ödülü Doç. Dr. Feysel Taşçıer'e verildi - Son Dakika

Yılın en iyi fark oluşturan bürokratı ve yöneticisi ödülü Doç. Dr. Feysel Taşçıer'e verildi

7 saat önce

Meya Ajans tarafından Diyarbakır'da ikincisi düzenlenen 'Altın Toprak' ödül gecesinde yılın en iyi fark oluşturan bürokratı ve yöneticisi ödülüne İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer layık görüldü.

Yılın en iyi fark oluşturan bürokratı ve yöneticisi ödülü Doç. Dr. Feysel Taşçıer'e verildi, System.String[]

Meya Ajans tarafından Diyarbakır'da ikincisi düzenlenen 'Altın Toprak' ödül gecesinde yılın en iyi fark oluşturan bürokratı ve yöneticisi ödülüne İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer layık görüldü.


Meya Ajans tarafından ikincisi düzenlenen Diyarbakır'ın enleri 'Altın Toprak' ödülleri sahiplerini buldu. Bir otelde düzenlenen ödül töreninde 28 kategoride halk oylaması yapıldı. Yapılan oylama sonucu Diyarbakır'ın en iyi fark oluşturan bürokratı ve yöneticisi ödülüne İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer layık görüldü. Ödülünü Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Özlem Tolan'dan alan Doç. Dr. Feysel Taşçıer, ödülü kendilerine layık gördükleri için Diyarbakır halkına teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Ajans, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:37 Kaynak: İHA
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