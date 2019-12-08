Son Dakika Haberleri: Yılın en iyi özel eğitim kurumu ödülüne Radikal Okulları layık görüldü
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Yılın en iyi özel eğitim kurumu ödülüne Radikal Okulları layık görüldü

6 saat önce

Meya Ajans tarafından Diyarbakır'da ikincisi düzenlenen 'Altın Toprak' ödül gecesinde yılın en iyi özel eğitim kurumu ödülüne Diyarbakır Radikal Okulları layık görüldü.

Yılın en iyi özel eğitim kurumu ödülüne Radikal Okulları layık görüldü, System.String[]

Meya Ajans tarafından Diyarbakır'da ikincisi düzenlenen 'Altın Toprak' ödül gecesinde yılın en iyi özel eğitim kurumu ödülüne Diyarbakır Radikal Okulları layık görüldü.


Meya Ajans tarafından ikincisi düzenlenen 'Altın Toprak' ödülleri sahiplerini buldu. Bir otelde düzenlenen ödül törenine 28 kategoride halk oylaması yapıldı. Yapılan oylama sonucu Diyarbakır'ın en iyi özel eğitim kurumu ödülüne Diyarbakır Radikal Okulları layık görüldü. Ödülü alan Diyarbakır Radikal Okulları Genel Müdürü Lokman Yetiz, Diyarbakır'ın bu ödülü kendilerine layık görmelerinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Yetiz, "Diyarbakır'da öğrencilerimizin eğitimlerine en iyi ve kaliteli şekilde katkı sunmaya çalışıyoruz. Çünkü eğitim demek sorunlara çözüm demektir. Programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Ajans, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:49 Kaynak: İHA
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