Son Dakika Haberleri: Yılın en iyi tatlıcı ödülünü Kadayıfçı Sıtkı Usta aldı
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Yılın en iyi tatlıcı ödülünü Kadayıfçı Sıtkı Usta aldı

6 saat önce

Meya Ajans tarafından Diyarbakır'da ikincisi düzenlenen 'Altın Toprak' ödül gecesinde yılın en iyi tatlıcı ödülüne Sıtkı Usta layık görüldü.

Yılın en iyi tatlıcı ödülünü Kadayıfçı Sıtkı Usta aldı, System.String[]

Meya Ajans tarafından Diyarbakır'da ikincisi düzenlenen 'Altın Toprak' ödül gecesinde yılın en iyi tatlıcı ödülüne Sıtkı Usta layık görüldü.


Meya Ajans tarafından ikincisi düzenlenen Diyarbakır'ın enleri 'Altın Toprak' ödülleri sahiplerini buldu. Bir otelde düzenlenen ödül töreninde 28 kategoride halk oylaması yapıldı. Yapılan oylama sonucu Diyarbakır'ın en iyi tatlı-pasta ödülüne Sıtkı Usta layık görüldü. Ödül törenine katılan Sıtkı Usta işletmecisi Mehmet Altunbay, Diyarbakırlıların bu ödülü kendilerine layık görmelerinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Altunbay, "Hem Diyarbakır'da hem de Diyarbakır'dan tüm Türkiye'ye en iyi, en sağlıklı ve kaliteli bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Ajans, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:07 Kaynak: İHA
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