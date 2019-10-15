Yılın En'leri'nde Başkan Yılmaz'a plaket

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Yılın En'leri Ödül Töreninde, amatör spora ve sporcuya sunduğu katkılardan dolayı plaketle onurlandırıldı.



Başkan Yılmaz, Mersin Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri Federasyonunun (ASKF) düzenlediği 'Yılın En'leri' ödül törenine katıldı. Mersin ASKF Başkanı Mithat Ertaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Mersin il protokolü ve sporcuların da hazır bulunduğu törende, Başkan Yılmaz'a, spora ve sporcuya sunduğu katkılardan dolayı Mersin Valisi Ali İhsan Su tarafından plaket takdim edildi. Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Yılın En'leri programında, milli sporcular da Başkan Yılmaz'ın elinden plaket aldı.



Başkan Yılmaz, "Sağlıklı nesillerin yetişmesi için spor önemli bir yatırım. Biz de bu düşünceyle bugün olduğu gibi bundan sonra da elimizden geldiğince spora ve sporculara destekte bulunmaya devam edeceğiz. Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun düzenlediği 'Yılın En'leri' ödül töreninde, spora ve sporcuya sunduğumuz katkılardan dolayı takdim edilen plaket için teşekkür ederiz. Ayrıca derece elde etmiş milli sporcularımıza da plaket vermekten onur duyduk. Aldıkları başarılarla göğsümüzü kabartan kentimiz sporcularını ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.



Törende, Toroslar Belediyesi'nin, elde ettiği başarılarla kenti gururlandıran Bocce Spor Kulübünün takım oyuncusu Furkan Kadir Kuş ve Gençler Volo basamak Türkiye 1'inciliği derecesiyle yılın sporcusu, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) İl Temsilcisi ve Toroslar Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü olan Niyazi Kutlay da ödüle layık görüldü. - MERSİN