Son Dakika Haberleri: 'Yılın En'lerinde, Akdeniz Belediyesi iki ödül birden aldı
Son Dakika Güncel 'Yılın En'lerinde, Akdeniz Belediyesi iki ödül birden aldı

'Yılın En'lerinde, Akdeniz Belediyesi iki ödül birden aldı

1 saat önce

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (ASKF) tarafından düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri kapsamında "Yılın En'leri" ödüllerinde iki ödül birden aldı.

'Yılın En'lerinde, Akdeniz Belediyesi iki ödül birden aldı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (ASKF) tarafından düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri kapsamında "Yılın En'leri" ödüllerinde iki ödül birden aldı. Başkan Mustafa Gültak'a 'Amatör Spora Destek Ödülü' verildi.


"Yılın Enleri" ödül töreni, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törene, Mersin Valisi Ali ihsan Su, Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Mersin ASKF Başkanı Mithat Ertaş, amatör spor kulüpleri temsilcileri ve sporcular katıldı.


Törende, ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece alan milli sporcular, teknik adamlar, kulüpler ile amatör spor kulüplerine destek veren kişi, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine kupa ve plaketleri, il protokolü tarafından verildi.


Yılın En'leri Ödüllerinde Başkan Gültak da amatör spora ve sporculara katkılarından dolayı 'Amatör Spora Destek Ödülü' aldı. Gültak'a ödülünü Vali Su verdi. Akdeniz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Onur Eryılmaz Gümüştok ise Amatör Spor Özel Ödülüne layık görüldü.


Törende kısa bir konuşma yapan Gümüştok, bu ödülü kendisine layık gören amatör spor kulüpleri federasyonuna ve Başkan Gültak'a teşekkür ederek, "Bu ödülü, kalbinde Mersin sevdası yatan tüm arkadaşlarım adına alıyorum" dedi. - MERSİN

Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Akdeniz, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:26 Kaynak: İHA
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