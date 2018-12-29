Son Dakika Haberleri: Yılın En Skoreri Sevda Altunoluk!

Yılın En Skoreri Sevda Altunoluk!

1 saat önce

İSTANBUL / DHATürkiye Görme Engelliler Kadın GoalBall A Milli Takımı oyuncusu Sevda Altunoluk, 46 golle Malmö GoalBall Dünya Şampiyonası'nda "en skorer oyuncu" unvanını aldı.

Yılın En Skoreri Sevda Altunoluk!, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Türkiye Görme Engelliler Kadın GoalBall A Milli Takımı oyuncusu Sevda Altunoluk, 46 golle Malmö GoalBall Dünya Şampiyonası'nda "en skorer oyuncu" unvanını aldı.

3-9 Haziran tarihlerinde İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Dünya Goalball Dünya Şampiyonası'nda 46 gole imza atarak dünyanın en iyi sporcuları arasında yer alan Sevda Altunoluk, aynı zamanda 'En skorer oyuncu' unvanının da sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milli sporcuyu tebrik ederek, "46 golle Malmö GoalBall Dünya Şampiyonası'nda 'En skorer oyuncu' unvanını alan milli sporcumuz Sevda Altunoluk kardeşime kariyerinin devamında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ise tebrik mesajında, "Malmö'de yapılan Goalball Dünya Şampiyonası'nda hayalleriyle engelleri aşan ilimiz milli sporcusu Sevda Altunoluk, attığı 46 golle dünyanın en iyisi oldu. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" diye yazdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:44 Kaynak: DHA

Malmö, Spor
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