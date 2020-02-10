Yılın en soğuk günlerini yaşayan Aydın'da sürücülere 'buzlanma' uyarısı - Son Dakika
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Yılın en soğuk günlerini yaşayan Aydın'da sürücülere 'buzlanma' uyarısı

12 dakika önce

Ülkenin en ılıman illeri arasında yer alan Aydın, yılın en soğuk günlerini yaşamaya başladı.

Yılın en soğuk günlerini yaşayan Aydın'da sürücülere 'buzlanma' uyarısı, System.String[]

Ülkenin en ılıman illeri arasında yer alan Aydın, yılın en soğuk günlerini yaşamaya başladı. Aydın'da son bir haftadır ender görülen bir şekilde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğünü ve bu durumun da yollarda buzlanmaya neden olduğunu belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, sürücüleri gizli buzlanmaya karşı uyardı.


Aydın'ın genellikle yüksek kesimlerinde görülen sıfırın altındaki hava sıcaklığı ile buzlanmanın içinde bulunduğumuz günlerde şehir merkezlerinde ve ovalarda da görüldüğünü belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Yaklaşık bie haftadır Aydın yılın en soğuk günlerini yaşıyor. Bu soğuklar meteoroloji verilerine göre bir hafta daha devam edecek. Kenti etkisi alan soğuk hava nedeniyle sıcaklık özellikle sabahın erken saatlerinde ve akşam güneş battıktan sonra sıfırın altında 7 dereceye kadar düşüyor. Bu da normal buzlanmanın yanında gizli buzlanmaya neden oluyor" dedi.


Hava sıcaklığının sıfırın altına nadiren düştüğü bölgelerde alışık olmadıklarından dolayı buzlanma vakalarının kazaya neden olabildiğini belirten Başkan Özmeriç, hava sıcaklığının sıfır ve altına düştüğü durumlarda sürücülerin daha dikkatli olmasını istedi. Bu arada Aydın'da gizli buzlanmadan kaynaklı sabahları çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası yaşanmaya başladı. - AYDIN

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:14 Kaynak: İHA
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