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Yılın en uzun gündüzü Sinop'ta yaşandı - Son Dakika

Yılın en uzun gündüzü Sinop'ta yaşandı

22.06.2021 09:13

- Yılın en uzun gündüzü Sinop'ta yaşandı Türkiye'de yılın en uzun gündüzü Sinop'ta yaşandı.

- Yılın en uzun gündüzü Sinop'ta yaşandı

SİNOP - Türkiye'de yılın en uzun gündüzü Sinop'ta yaşandı.

Kuzey Yarım Küre 2021'in en uzun gündüzünü yaşadı. Türkiye'de ise en uzun gündüzü yaşayan il ise Sinop oldu. TÜİK verilerine göre en mutlu il seçilen Sinop, 2021'in uzun gününü yaşadı.

21 Haziran'da Kuzey Yarım Küre'de en uzun gündüz, Güney Yarım Küre'de ise en kısa gündüz yaşandı. Türkiye'de ise gün ışığından en fazla faydalanan il 15 saat 28 dakika ile Sinop oldu.

Sinop'ta güneş 04.57'de doğdu, akşam 20.25'de battı. Bu ayrıcalıklı günün Güneyden gelip kuzeyde yaşayanlar da vardı. 21 Haziran'dan sonra Kuzey Yarım Küre'de gündüzler kısalmaya başlayacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ramazan Çor; "Evet biz de çalışıyoruz. Bugün gün bitmek bilmedi. Turlara devam ediyoruz. Turistleri taşıyoruz, gezdiriyoruz, plajları koyları. Sinop'umuzu tanıtıyoruz. Yani en uzun gün gün de bitmek bilmedi yani."Dedi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bülent Tapsız, "Osmaniye ilinden geliyoruz, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden geliyoruz. 21 Haziranı Sinop'ta geçirmek bizim içinde büyük bir değişiklik oldu. Kaldı ki yani Güney'den Kuzeye gelip böyle bir ortamda yaşamak mükemmeldi doğrusu. Gün batımını da biraz sonra da izlemeyi düşünüyoruz" dedi.

Yılın en uzun gündüzü Sinop'ta yaşandı
Yılın en uzun gündüzü Sinop'ta yaşandı
Yılın en uzun gündüzü Sinop'ta yaşandı
Yılın en uzun gündüzü Sinop'ta yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu, 21 Haziran, Türkiye, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yılın en uzun gündüzü Sinop'ta yaşandı - Son Dakika


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