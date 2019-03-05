Ekonomize Dergisi ve Ankara
Sesi gazetesi tarafından "Yılın Enleri" ödül töreni bu yıl "Kadının gücü" temasıyla gerçekleştirildi.
Bir otelde bu yıl 12'ncisi düzenlenen etkinlikte iş, sanat, medya ve siyaset alanında ödüller dağıtıldı.
Programa katılan AK Parti Çankaya
Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen
, bu tür törenlerin rekabeti artırdığını ve yapılan işin kalitesini yükselttiğini belirtti.
Törende ödül alan Türkmen, "Bu ödülü tüm kadınlar adına kadınlar günü armağanı olarak kabul ediyorum." dedi.
AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın
da kadınların siyasette ve iş dünyasında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Törende ödül alan Japonya
'nın Türkiye
Büyükelçisi Akio Miyajima, iki ülkenin güçlü bir bağı olduğuna değinerek katılımcıların Dünya Kadınlar gününü kutladı.
Organizasyonda ödül alanlar şunlar;
"Yılın Genç
Kadın Girişimcisi" Ödülü: Merve Ağaçlı
"Ankara'nın En Başarılı Çelik İmalat Firması" Ödülü: YBS Metal
"Yılın En Interaktif Bilişim Firması" Ödülü: BHS Group
"Gıda Sektöründe Yılın En Başarılı İş Kadını" Ödülü: İpek Üstündağ
"Yılın En İyi Çıkış Yapan Otomotiv Servisi" Ödülü: Ağaçlı Oto
"Yılın Başarılı Hat Koleksiyoncusu" Ödülü: Ebubekir Mete
"Kadının Gücü Sosyal Girişimcilik" Ödülü: İlkay Demirdağ
"Yılın Başarılı Araştırma Takip Firması" Ödülü: DAT Group
- "Tamamlayıcı Scouting ile Futbol
Ekonomisine Katkı" Ödülü: Ümit Hakan Karakaya
"Yılın En İyi Çevresel Güvenlik Sistemleri" Ödülü: Doğan Tel Örgü
- "Kültürlerarası Tanıtıma Katkılarından Dolayı Başarı" Ödülü: Gönüllü Elçiler Programı - TRT
"Yılın Başarılı Kadın TV
Programcısı" Ödülü: Hande Fırat
"Yılın Başarılı Gazetecisi" Ödülü: Deniz Gürel
, Ferit Parlak, Ayhan Aydemir ve Osman Altınışık
"Yılın Başarılı Erkek TV Muhabiri" Ödülü: Ahmet Melik
Turkeş
"Yılın Başarılı Kadın TV Muhabiri" Ödülü: Fulya Öztürk
"Yılın En İyi Çıkış Yapan Türkçe Pop Radyosu": Radyo Beyaz
"Yılın En İyi Nostaljik Radyosu" Ödülü: CRI Radyo
"Yılın En Başarılı Magazin Haberi Ödülü ve Onların Öyküsü kitabından dolayı Sosyal Sorumluluk" Ödülü: Ömür Sabuncuoğlu
"Yılın Başarılı Gazetecisi" Ödülü: Hakan Uç, Talat Doymuş ve Bülent Aydemir
"Yılın Başarılı Erkek TV Programcısı" Ödülü: Ercan Gürses
"Yılın En Başarılı Kadın Haber Spikeri" Ödülü: Hülya Yürekli Seloni