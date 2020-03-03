Yılın Enleri Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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Yılın Enleri Ödülleri sahiplerini buldu

7 saat önce

Best Of Year Awards 2020 Yılın Enleri Ödülleri Töreni'nde, Mega HairTrans markası 'Avrupa'nın En Başarılı Saç Ekim Merkezi' seçildi.

Yılın Enleri Ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Best Of Year Awards 2020 Yılın Enleri Ödülleri Töreni'nde, Mega HairTrans markası 'Avrupa'nın En Başarılı Saç Ekim Merkezi' seçildi.


Ata Çağlayan ve Banu Noyan'ın düzenlediği, Serkan Tan ve Özge Ulusoy'un sunuculuğunu üstlendiği Best of Year Awards 2020 Yılın Enleri Ödülleri, İstanbul'da sahiplerini buldu. Ünlülerin akın ettiği gecede hem ünlüler hem de markalar ödül aldı.


"Biz bu ödülü hak ederek aldık"


Mega HairTrans markası 'Avrupa'nın En Başarılı Saç Ekim Merkezi' seçilirken, markanın kurucusu Gülten Ünveren, ödül ile ilgili açıklamasında, "Misyonumuz ve vizyonumuz her zaman Avrupa kalitesinde ve Avrupalılara hizmet etmek olmuştur. 25 yıldır bu düşünceden vazgeçmedik. Biz bu ödülü hak ederek aldık. Firmamız bu ödülle taçlandırılmış oldu. Yurtdışındaki başarılarımızdan dolayı bize bu ödülü laik gören Ata Çağlayan'a çok teşekkür ediyoruz ve en başarılı saç ekim merkezi olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.


Ayrıca; Best Of Year Awards 2020 Yılı Enleri gecesinde ödül alan diğer isimler ise Yılın Şef'i Danilo Zanna, En Başarılı Biyografi Filmi Mustafa Uslu 'Naim-Cep Herkülü', En iyi proje albümü Behzat Gerçeker, En iyi yazar ve oyuncu Ali Poyrazoğlu, En Uzun soluklu televizyon dizisi Arka Sokaklar ve Yılın Dikkat Çeken Sosyal Sorumluluk Video Klibi Tuğba Özay oldu.


Törenin devamında ise yaz ayında beynindeki kitle nedeniyle ameliyat olan ve tedavisi devam eden Nur Yerlitaş 'Onur Ödülü' aldı. Ünlü Modacı Nur Yerlitaş ödül törenine gelmeden önce dişinin kırıldığını belirterek ödül gecesine katılan diğer konuklardan özür diledi. - İSTANBUL

İstanbul, Çağlayan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:28 Kaynak: İHA
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