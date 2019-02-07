Yılın Enleri Ödülleri" Töreninde Esenyurt Üniversitesi'ne Gururlandıran Ödül

"Yılın Enleri Ödülleri" töreninde Esenyurt Üniversitesi'ne gururlandıran ödülİSTANBUL - 'Yılın Enleri Ödülleri' sahiplerini buldu.

"Yılın Enleri Ödülleri" töreninde Esenyurt Üniversitesi'ne gururlandıran ödül



İSTANBUL - 'Yılın Enleri Ödülleri' sahiplerini buldu. Yıl içerisinde yapılan çalışmalara ve başarılara taktim edilen ödüller arasında 'Yılın En Girişimci Üniversitesi Ödülü' İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ne verildi.

Altın Rehber TV tarafından düzenlenen ödül gecesine sanat camiası, eğitim kurumları, önde gelen sektör temsilcisi kuruluşlar tarafından büyük ilgi gösterildi. Birçok ünlü isimin katıldığı gecede Ahmet Selçuk İlkan ve Cemil İpekçi'ye 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verildi.



"Ciddi bir başarı elde ettik"

Son bir yıl içerisinde önemli atılımlar yaptıklarını ifade eden İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Erdal Dursun, "Özgün nitelikte dört tane stratejik birimimiz açıldı. Bunlar; Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Ofisi Müdürlüğü, Zemin Mekaniği Etüt Laboratuvarı Müdürlüğü, Kariyer Geliştirme Ofisi Koordinatörlüğü, Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslandırma Koordinatörlüğü. Özellikle sanayinin ve Türkiye'nin ihtiyacı olan dinamikleri yapılandırdık. Bunun dışında öğrencilerimiz hem yurtiçinde hem de yurtdışında girişimcilik ile ilgili ödüller aldılar. Ciddi bir başarı elde ettik. Bunun sonunda da önemli bir ödül ile taçlandırıldık. Mutluyuz, gururluyuz" dedi.

Önde gelen sivil toplum kuruluşları ve yükseköğretim kurumları ile katma değerli protokoller imzaladıklarını vurgulayan Dursun, "Şuanda sanayinin ihtiyaçlarını başta mühendislik ve havacılık programlarımızdaki öğrencilerimizle karşılar nitelikte projeler üretmek için gayret sarf ediyoruz. Hem öğrencilerimizi o projelerde değerlendiriyoruz, hem de sanayinin ve sektörün ihtiyaçlarını değerlendiriyoruz" diyerek cümlelerini sonlandırdı.

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