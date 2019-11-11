Son Dakika Haberleri: Yılın Erkek Atleti ödülünün finalistleri belli oldu
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Yılın Erkek Atleti ödülünün finalistleri belli oldu

7 saat önce

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından verilen Yılın Erkek Atleti ödülü için finalistler açıklandı.

Yılın Erkek Atleti ödülünün finalistleri belli oldu, System.String[]

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından verilen Yılın Erkek Atleti ödülü için finalistler açıklandı.

IAAF'tan yapılan açıklamaya göre, 2019 Dünya Atletizm Ödülleri töreninde en iyi erkek sporcu olmak için yarışacak 5 isim belli oldu.

IAAF üyeleri ve sporseverlerin oylarıyla belirlenen listede, Ugandalı Joshua Cheptegei, Kenyalı Eliud Kipchoge, Norveçli Karsten Warholm, ABD'li Sam Kendricks ve Noah Lyles yer aldı.

Ödüller, 23 Kasım'da Monako'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Atletizm Federasyonları Birliği, Atletizm, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:42 Kaynak: AA
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