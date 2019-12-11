Yılın Espor takımı Futbolist - Son Dakika
Son Dakika Spor Yılın Espor takımı Futbolist - Son Dakika Spor

Yılın Espor takımı Futbolist

6 saat önce

Milli futbolcumuz Nuri Şahin'in de yatırımcısı olduğu Futbolist 2019 yılında; ESL PUBG Mobile Avrupa şampiyonluğu, ESL Dota 2 Türkiye Şampiyonluğu ve FIFA eClub World Cup dünya üçüncülüğü yaşamıştı.

Yılın Espor takımı Futbolist, System.String[]

Milli futbolcumuz Nuri Şahin'in de yatırımcısı olduğu Futbolist 2019 yılında; ESL PUBG Mobile Avrupa şampiyonluğu, ESL Dota 2 Türkiye Şampiyonluğu ve FIFA eClub World Cup dünya üçüncülüğü yaşamıştı. Ödülü Futbolist ekibi adına alan ve tüm espor paydaşlarına teşekkür eden Cesur Sünnetçioğlu ve Sinan Dursunoğlu, Avrupa'da benzer ödülleri hedeflediklerini vurguladı.


Son dönemde Futbolist cephesinde güzel gelişmeler arka arkaya yaşanıyor. Futbolist, Türkiye'nin en iyi NBA 2K oyuncusu Tansu Aksoy ve etrafına kurulan Türk oyuncular Sabri, Eren, Kadir, Cem ve İngiliz oyuncu Jordy'den oluşan Avrupa ekibi ile anlaştı. Yeni adı ile FIST 2K takımı, şu ana kadarki 70 galibiyet, 0 mağlubiyetlik performansıyla Avrupa sıralamasında 1. sırada bulunuyor. Avrupa kupasında çeyrek final maçında Fransız Nanterre takımını yenen Futbolist, ismini yarı finale yazdırdı. Futbolist'in yeni sporcusu Tansu Aksoy ise 13-15 Aralık tarihlerinde dünyadan yalnızca 20 oyuncunun davet edildiği NBA 2K League European Invitational turnuvasına davet edilmenin mutluluğunu yaşıyor. NBA takımlarının yaptığı uygulanın benzeri espor alanında da uygulanıyor. Oyuncularını draft eden NBA 2K takımlarından Miami Heat ve Indiana Pacers, organizasyonda Tansu'yu scout edecekler.

Nuri Şahin, Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yayın hayatına yeni başlayan Mucize Doktor, 2019'un en çok aranan dizisi oldu
Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı ABD'den Türkiye'ye küstah S-400 tehdidi: Parti bitti, artık yolun sonu görüldü Son dakika: ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı oylandı

Son Dakika Haberleri
19:42 Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: "Bize şu anda yüreği ile oynayacak oyuncular lazım" - Spor
19:35 Balkan Büyükler Boks Şampiyonası Antalya'da başladı - Spor
19:32 Voleybol: Erkekler CEV Kupası - Spor
19:30 Roma'nın hocası Fonseca açıkladı! Cengiz Ünder... - Spor
19:30 Ali Koç son taksidi İstanbul'da aldı! Al Ahli... - Spor
19:17 Galatasaray yerine Fenerbahçe'yi seçen çocuk Ali Koç'u mest etti! - Spor
19:01 Paris'teki maç öncesinde Galatasaray taraftarları ile polis arasında arbede - Spor
17:44 Al Ahli Kulübü, Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödeme yaptı! - Spor
17:22 Sergen Yalçın, "Bayağı komikti" deyip sosyal medyadaki iddiaları yalanladı! - Spor
16:19 Kovulmasının üstünden 24 saat geçmeden yeni takımını buldu! - Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:44:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılın Espor takımı Futbolist - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]