"Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı
1 saat önce
Aralık ayı boyunca devam eden oylamada, Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", Yaşam'da İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", Spor'da ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" fotoğrafları birinci oldu.
Aralık
ayı boyunca devam eden oylamada, Haber kategorisinde Özkan Bilgin
'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", Yaşam'da İlhami Çetin
'in "Ali dede ve kedisi", Spor'da ise Burak Akbulut
'un "Karatenin sultanları" fotoğrafları birinci oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:25
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