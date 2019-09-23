Yılın futbolcusu Messi

FIFA Yılın En İyi Oyuncusu ödülünü Barcelonalı yıldız oyuncu Lionel Messi kazandı.



2019 FIFA Futbol Ödülleri bu gece sahiplerini buldu. Yılın En İyi Oyuncusu ödülünü Barcelona'da forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi kazandı.



Yılın En İyi Kadın Oyuncu ödülünü ise ABD Milli Takımı ve Reign FC'nin kaptanı Megan Rapinoe kazandı. - İSTANBUL