Yılın futbolcusu Messi
56 dakika önce
FIFA Yılın En İyi Oyuncusu ödülünü Barcelonalı yıldız oyuncu Lionel Messi kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
FIFA Yılın En İyi Oyuncusu ödülünü Barcelonalı yıldız oyuncu Lionel Messi kazandı.
2019 FIFA Futbol Ödülleri bu gece sahiplerini buldu. Yılın En İyi Oyuncusu ödülünü Barcelona'da forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi kazandı.
Yılın En İyi Kadın Oyuncu ödülünü ise ABD Milli Takımı ve Reign FC'nin kaptanı Megan Rapinoe kazandı.
(İHA)
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