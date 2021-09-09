Yılın Gazetecisi İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'a - Son Dakika

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Anadolu Medya Ödüllerinde Yılın Gazetecisi ödülünün sahibi oldu.

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

AYD Genel Başkanı Sinan Burhan bu yılki törende verilecek ödülleri Anadolu'daki medya mensupları ile istişare ederek tespit ettiklerini, Edirne'den Van'a, Türkiye'nin tüm coğrafyasını temsil eden bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Demokratik, çoğulcu bir ödül töreni yapacaklarını, radyo, televizyon, gazete ve internet medyası alanlarının yanı sıra ülkeye hizmet eden şair, yazar, bilim ve dava adamlarına da ödüllerinin takdim edileceğini belirten Burhan, "Törene Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da iştirak edecek" dedi.

6. Anadolu Medya Ödülleri Töreni 15 Eylül 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Yılın Gazetecisi ödülünün sahibi ise İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar oldu. - ANKARA