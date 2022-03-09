Yılın Genç Kadın Girişimcisi ödülünü alan Kader Özdemir: Genç kadınların yanında olmayı sürdüreceğiz - Son Dakika
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Yılın Genç Kadın Girişimcisi ödülünü alan Kader Özdemir: Genç kadınların yanında olmayı sürdüreceğiz

09.03.2022 19:24
Yılın Genç Kadın Girişimcisi ödülünü alan Kader Özdemir: Genç kadınların yanında olmayı sürdüreceğiz

Türkiye Kadın Zirvesi'nde Yılın Genç Kadın Girişimcisi ödülünü alan Antalyalı genç turizmci Kader Özdemir "Kız Çocukları Okusun Gelin Olmasın" projesine sonuna kadar destek olduklarını söyledi. Özdemir ayrıca büyük önem verdikleri kadınların istihdamı ve genç kadınların iş hayatına girmesine de sonuna kadar destek vereceklerini ifade etti.

'Kadına Şiddete dikkat çekmek, kız çocuklarının okuması ve kadın istihdamına farkındalık yaratmak için 'Kadın Dünyadır' mottosu ile yapılan Türkiye Kadın Zirvesi Türkiye'nin en önemli kadın isimlerini bir araya getirdi.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

Golden Palm Dergisinin Maximum Group Ana Sponsorluğunda Es Home Collection katkıları ile yaptığı organizasyon İş, ekonomi, spor, sanat ve televizyon dünyasının alanlarında birbirinden önemli kadın isimlerin katılımı yapıldı.

Yılın Genç Kadın Girişimcisi ödülünü alan Kader Özdemir: Genç kadınların yanında olmayı sürdüreceğiz

ÖZDEMİR: GENÇ KADINLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Organizasyonda ödülünü TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk'ün elinden alan Antalyalı genç turizmci Kader Özdemir "Türkiye'nin idol kadınlarından biri olan Nurten Öztürk başkanımın elinden bu ödülü almak benim için çok anlamlı oldu. Hayatım boyunca unutamayacağım bir anım oldu. Tüm kadın meslek gruplarının bir araya geldiği bu organizasyon kadınlar için çok önemli. Bende genç bir kadın girişimci olarak Kız Çocukları Okusun Gelin Olmasın projesine kesinlikle destek veriyorum. Bizde Villa paketi ailesi olarak özellikle genç kadınlarımızın yanında olmaya gayret edeceğiz. Bu vesile bu ödülü tüm genç kadınlarımız adına alıyorum" dedi.

Yılın Genç Kadın Girişimcisi ödülünü alan Kader Özdemir: Genç kadınların yanında olmayı sürdüreceğiz
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