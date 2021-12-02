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Yılın ikinci yarısını verimli geçiren Türk fuarcılık sektörü 2022'den umutlu - Son Dakika

Yılın ikinci yarısını verimli geçiren Türk fuarcılık sektörü 2022'den umutlu

02.12.2021 10:57

Bu yılın ikinci yarısından itibaren iyi bir ivme yakalayan Türkiye fuarcılık sektörünün, gelecek yıl, fuarcılık anlamında çok iyi bir yıl olan 2019 seviyelerini aşacağı öngörülüyor.

Bu yılın ikinci yarısından itibaren iyi bir ivme yakalayan Türkiye fuarcılık sektörünün, gelecek yıl, fuarcılık anlamında çok iyi bir yıl olan 2019 seviyelerini aşacağı öngörülüyor.

TÜYAP Fuarcılık Grubu İcra Kurulu Başkanı Zeynep Ünal Öztop, AA muhabirine, bu yılın fuarcılık anlamında zor bir yıl olarak başladığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamındaki kapanmalardan dolayı yılın ilk yarısında neredeyse hiç fuar düzenlenemediğini hatırlattı.

Ağustos ayından itibaren fuarcılık anlamında çok hızlı bir ivmelenme yaşandığını ifade eden Öztop, ağustosta IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ile açılış yaptıklarını, ondan sonra da yoğun bir fuar takvimiyle bugüne geldiklerini aktardı.

Öztop, aralık ortasına kadar bu yoğunluğun süreceğini vurgulayarak, "Yılın ikinci yarısında açtığımız tüm fuarlarda beklentimizin çok üstünde yurt dışı ziyaretçi katılımı gördük. Burada birkaç tane etkinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Avrupa'daki fuarcılık hala eski seviyelerine dönemediği için şu anda Türkiye'deki fuarlar coğrafyayı kapsayan tek fuar konumunda. Dolayısıyla çok yoğun talep görüyoruz." dedi.

Global ticaretteki lojistik krizi nedeniyle Çin'den mal sevkiyatlarında çok sıkıntı yaşandığını hatırlatan Öztop, şunları kaydetti:

"Pek çok global üretici aslında Türk tedarikçi arayışında. Türk fuarlarındaki Türk üreticilere çok yoğun bir ilgi görüyoruz. Bunu da kendi fuarlarımızda birebir yaşadık. Sonbaharda bizim için şaşırtıcı gelişme özellikle Batı Avrupa'dan gelen ziyaretçiler neredeyse iki kat arttı. Buradaki iki katı da aslında 2019 yılındaki fuar seviyelerine kıyaslayarak söylüyoruz. 2019'da fuarcılık anlamında çok iyi bir yıl geçirmiştik. Ona kıyasla bile iki katından fazla bir artış oldu. Sadece bizim hitap ettiğimiz yakın coğrafya değil Batı Avrupa, Amerika ve Latin Amerika'dan da çok ziyaretçi çektik. Bu yüzden Türkiye'nin ticaretinin çok daha etkin bir konuma geleceğini çok yakından gözlemleyebiliyoruz."

Mega fuarların yerini Türkiye gibi çok güçlü pazarlara sahip lokal fuarlar alacak

Dünya Küresel Fuarcılık Örgütü'nün yayımladığı rapora göre, Avrupa'daki mega fuarlara katılımın 2019 seviyelerine çok uzun bir sürede geleceğine işaret eden Öztop, şöyle devam etti:

"Raporda, Avrupa'daki mega fuarların 2023-2024 sonrasında bir toparlanma olacağını, onların yerini bölgesel, biraz daha lokalize fuarların yani Türkiye gibi çok güçlü pazarlara sahip daha lokal fuarların alacağı ifade ediliyor. Biz de bunu birebir fuarlarımızda yaşadık. Raporda, hem fuarcılık sektörünün hem de ticari dinamizmin toparlanmasının doğudan başlayıp Batı'ya doğru geçeceğinden bahsediliyor. Dolayısıyla burada Türkiye'nin ticari önemi de tekrar öne çıkıyor. O yüzden biz hem açtığımız hem de 2022'de açacağımız fuarlarda bunu çok yakinen takip etmeyi ve katılımcı firmalara bu ticari platformu sağlamayı umut ediyoruz."

"Ziyaretçi rakamlarında 2019 seviyelerini çok rahat aşacağız"

Öztop, fuarcılıktaki artış trendinin gelecek yıl da devam edeceğine dikkati çekerek, TÜYAP'ın 2022'de 7 fuar merkezinde 80'i aşkın fuar organize etmeyi planladığını belirtti.

Bugüne kadar yavaş seyreden fuar yer satışlarının açılan fuarlarla çok hızlı bir şekilde talep gördüğünü anlatan Öztop, şunları kaydetti:

"2022'nin 2019 seviyelerinde olacağını, Türkiye'nin öne çıktığı sektörlerde 2019 seviyelerini çoktan yakalayıp aşacağını bekliyoruz. Bu hem katılımcı tarafında yani bizim metrekare satışlarımız açısından böyle hem de ziyaretçi tarafında da bizim hedefimizde olmayan coğrafyalardan ziyaretçi talebiyle karşılaşacağız. Ziyaretçi rakamlarında da 2019 seviyelerini çok rahat aşacağımızı öngörüyoruz. Ayrıca pandemi hiç radarımızda olmayan sektörleri radarımıza soktu, mevcut sektörlerin de dağılımını değiştirdi. Bizim için de yeniliklere ve değişiklilere açık bir dönemi beraberinde getirdi."

Yılın ikinci yarısını verimli geçiren Türk fuarcılık sektörü 2022'den umutlu
Yılın ikinci yarısını verimli geçiren Türk fuarcılık sektörü 2022'den umutlu
Yılın ikinci yarısını verimli geçiren Türk fuarcılık sektörü 2022'den umutlu
Yılın ikinci yarısını verimli geçiren Türk fuarcılık sektörü 2022'den umutlu

Türkiye, İcra, Fuar, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yılın ikinci yarısını verimli geçiren Türk fuarcılık sektörü 2022'den umutlu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılın ikinci yarısını verimli geçiren Türk fuarcılık sektörü 2022'den umutlu - Son Dakika
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