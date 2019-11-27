Yılın ilk 10 ayında uzlaştırma dosyalarının yüzde 84'ü olumlu sonuçlandı

Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Özgür Akdoğan, yılın ilk 10 ayında uzlaştırma müzakerelerine geçen 223 bin 214 dosyadan 186 bin 771'inde uzlaşma sağlandığını belirterek, "Böylece müzakere edilen uzlaştırma dosyalarının yüzde 84'ü uzlaşma ile neticelenmiştir." dedi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından Kayseri'de bir otelde düzenlenen "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri" konulu seminere hakim, savcı ve avukatlar katıldı.

Seminerin açılışında konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, son dönemde teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte bilimsel delillerin kullanıldığını ancak güvenlik açısından tanık anlatımlarının daha çok yer tuttuğunu söyledi.

Seri muhakeme usulu ile Cumhuriyet savcılarının daha etkin soruşturma yapacağını belirten Akın, bu usul ile hızlı bir yaptırım uygulamasıyla işlenen suçla bozulan kamu düzeninin bir an evvel düzelmesinin de hedeflendiğini ifade etti.

Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Özgür Akdoğan ise toplumdaki uyuşmazlıkların en kısa sürede çözülmesini amaçlayan alternatif çözüm yöntemlerinin yargının iş yükünü azalttığını belirtti.

Akdoğan, son dönemde bu yöntemlerin adalet sisteminde etkin bir şekilde uygulandığını ve sorunların davaya dönüşmeden kaynağında çözüldüğünü aktardı.

Adalet sisteminin önemini vurgulayan Akdoğan, şunları kaydetti:

"2005 yılında ceza mevzuatına dahil edilen Uzlaştırma Kurumu yüzlerce mahkemenin iş yükünü azaltmasının yanı sıra mağdurun haklarının korunmasını, tatminini ve failin de hukuka aykırı meydana getirdiği haksızlıkla yüzleşmesini ve bunu telafi etmesini sağlamaktadır. 2017 yılında uzlaştırma müzakerelerine geçen 278 bin 530 dosyadan 223 bin 469'u, 2018 yılında ise müzakerelere geçen 255 bin 952 dosyadan 208 bin 14'ü uzlaşma ile sonuçlanmıştır. Böylece 2017 ve 2018 yıllarında müzakere edilen uzlaştırma dosyalarından yaklaşık yüzde 81'i uzlaşma ile çözümlenmiştir. 2019 yılının ilk 10 aylık sürecinde ise uzlaştırma müzakerelerine geçen 223 bin 214 dosyadan 186 bin 771'inde uzlaşma sağlanmıştır. Böylece müzakere edilen uzlaştırma dosyalarının yüzde 84'ü uzlaşma ile neticelenmiştir."