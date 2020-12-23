Dergilik'e 2020 yılında yoğun ilgi - Son Dakika

Dergilik'e 2020 yılında yoğun ilgi

23.12.2020 10:51
Dergilik'e 2020 yılında yoğun ilgi, System.String[]

Dijital yayıncılık platformu Dergilik, 2020 yılının büyük kısmını salgın sebebiyle evde geçiren okurları tarafından yoğun ilgi gördü.

Dijital yayıncılık platformu Dergilik, 2020 yılının büyük kısmını salgın sebebiyle evde geçiren okurları tarafından yoğun ilgi gördü.

Turkcell açıklamasına göre, Dergilik'te 11 ayda 60 milyonun üzerinde yayın okundu. Platformun aylık okunma sayısı karantina öncesi ortalama 2,5 milyon iken, nisan ayı sonunda 5 milyona ulaştı. Aynı zamanda platformun indirme oranı yüzde 38, ilk giriş oranı da yüzde 34 artış gösterdi. Yıl içinde haberler, bilgi yarışması ve sesli makale özelliklerini hayata geçiren Dergilik, bu özellikleriyle de ilgi gördü ve toplamda platform üzerinden 2 milyon sesli makale dinlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, salgın döneminde Dergilik'teki yayınların birçoğunu ücretsiz sunarak okurların büyük ilgisiyle karşılaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yerli ve yabancı binlerce yayının bulunduğu Dergilik uygulamamız, Türkiye'nin en çok tercih edilen dijital platformlarından biri. Son olarak uygulamaya eklediğimiz haberler ve sesli makale özelliklerini de hayata geçirerek kullanıcılarımıza yepyeni bir deneyim sunduk.

Kısa sürede 2 milyona yakın sesli makale dinlenmesi bize ne kadar inovatif bir karar aldığımızı gösterdi. Pandemi döneminde kullanıcılarımızın evde keyifli vakit geçirmeleri için belirli yayınları ücretsiz olarak okunmaya açtık. Normalde bir saat olan okunma süresi 7 saate kadar çıktı. 11 ay sonunda toplam okunan yayın sayısı ise 60 milyonun üzerine çıktı. Türkiye'ye yepyeni bir okuma deneyimi kazandıran uygulamamızı geliştirmeye devam edecek, kullanıcılarımızın talep ve ihtiyaçlarına göre yenilikler yapmayı sürdüreceğiz."

Okurlar daha uzun vakit ayırdı

Verilen bilgiye göre, sağlıktan yaşama, teknolojiden finansa, dekorasyondan eğlenceye kadar Türkiye'nin en popüler yayınlarını okurlara sunan Dergilik, salgın sebebiyle sağlık ve haber gündemli içeriklerini güncelledi. Özellikle; "Ateş ve öksürükten sonra koronavirüse ilişkin son detaylar" isimli makale, 76,6 bin okuma sayısına ulaşırken, "Okullara koronavirüs engeli" isimli makale 60,3 bin tıklanma aldı.

Daha önce okurların içerikleri okumayı tercih ettiği 18.00-19.00 saatleri, salgın sebebiyle 13.00-20.00 saat aralığı olarak değişti. Böylece okurlar, Dergilik içeriklerine daha uzun vakit ayırmayı tercih etti. Müşterilerin daha iyi ve kesintisiz bir okuma deneyimi yaşamaları için gereken tüm altyapı çalışmaları da tamamlandı.

Dergilik'ten erişilebilen yayın sayısı her geçen gün artarken, platformla tanışan abone sayısı da yükseliyor. 2020 yılında Dergilik'i en çok okuyan 5 şehir arasında Ankara, İstanbul, Adana, Diyarbakır ve İzmir yer aldı.

Dergilik'e 2020 yılında yoğun ilgi
Dergilik'e 2020 yılında yoğun ilgi
Dergilik'e 2020 yılında yoğun ilgi

Koronavirüs, Türkiye, Nisan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Dergilik'e 2020 yılında yoğun ilgi - Son Dakika


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