Yılın ilk 3 ayında 6 bin 155 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Yılın ilk 3 ayında 6 bin 155 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

10.04.2022 07:51
Yılın ilk 3 ayında 6 bin 155 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, yılın ilk 3 ayında polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde yapılan operasyonlarda dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınan 6 bin 155 kişiden 664'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, yılın ilk 3 ayında polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde yapılan operasyonlarda dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınan 6 bin 155 kişiden 664'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ülke genelinde 2022'nin ilk 3 ayında 22 bin 281 dolandırıcılık olayı meydana geldi.

Ocakta 7 bin 270 dolandırıcılık olayı kayıtlara geçti, yakalanan 2 bin 320 şüpheliden 195'i tutuklandı.

Şubatta 7 bin 43 dolandırıcılık gerçekleştirilirken yakalanan 1706 şüpheliden 182'si tutuklandı.

Martta ise 7 bin 968 dolandırıcılık suçu işlendi. Yakalanan 2 bin 129 zanlıdan 287'si tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda toplam 6 bin 155 dolandırıcılık şüphelisi yakalanırken bu şüphelilerden 664'ü adli makamlarca tutuklandı.

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İçişleri Bakanlığı, Dolandırıcılık, Jandarma, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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