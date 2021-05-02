Yılın ilk 3 ayında Tekirdağ'dan 146 ülkeye ihracat yapıldı - Son Dakika

Yılın ilk 3 ayında Tekirdağ'dan 146 ülkeye ihracat yapıldı

02.05.2021 11:09
Yılın ilk 3 ayında Tekirdağ'dan 146 ülkeye ihracat yapıldı, System.String[]

Tekirdağ'dan bu yılın ocak-mart döneminde 146 ülkeye 288 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Tekirdağ'dan bu yılın ocak-mart döneminde 146 ülkeye 288 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye'nin sanayi merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen, liman ve üretim tesisleriyle uluslararası ticarette önemli bir yere sahip olmayı hedefleyen Tekirdağ, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yılın ilk 3 ayında ihracatını artırmayı başardı.

Kara, deniz, demir ve hava yolu ulaşım imkanlarına sahip, İstanbul ile Avrupa'ya yakınlığıyla fırsat sunan, 14 Organize Sanayi Bölgesi kapasitesiyle Türkiye'de Bursa'dan sonra ikinci sırada yer alan Tekirdağ'dan, yılın ilk çeyreğinde 146 ülkeye 288 milyon dolarlık satış yapıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine, Tekirdağ'ın Trakya'da ihracatın "itici gücü" olmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Trakya'da en fazla ihracat yapan ilin Tekirdağ olduğunu belirten Şahin, "Bu yılın ilk üç ayında Tekirdağ'dan 288 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Salgın koşullarına rağmen rakamların artış göstermesi ilimiz için sevindirici." dedi.

"En çok kimyevi madde, elektronik ve tekstil ürünleri ihraç edildi"

Şahin, Tekirdağ'ın tarihinin en yüksek aylık ihracatını bu yıl mart ayında gerçekleştirdiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Tekirdağ'dan ocak ayında 85 milyon, şubatta 93,8 milyon ve mart ayında da rekor bir artışla 109,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Geçen yılın ilk 3 ayına baktığımızda ihracatın 254 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Tekirdağ'ın en çok ihraç ettiği ürünler arasında sırasıyla kimyevi maddeler ve mamulleri, elektrik elektronik, hazır giyim ve konfeksiyon, tekstil ve ham maddeleri, makine ve aksamları, demir ve demir dışı metaller, otomotiv endüstrisi, iklimlendirme sanayii, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, çelik, deri ve deri mamulleri, madencilik ürünleri yer alıyor."

Tekirdağ'ın en fazla ihracat yaptığı ülkelerin genelde gelişmiş batı ekonomilerinden oluştuğuna işaret eden Şahin, "Bu ülkeler sırasıyla Almanya, İtalya, ABD, Bulgaristan, Fransa, Birleşik Krallık, İspanya, Polonya, Özbekistan, Hollanda, Romanya, Irak, Cezayir, Rusya Federasyonu ve Mısır olarak sıralanıyor. Salgın ortamı ve dünya ekonomisi bize yeni sürprizler yaşatmazsa bu yıl ihracatta yeni rekorların kırılacağına inanıyoruz." dedi.

Şahin, ajansın Trakya'da ekonomik faaliyetler ve ihracatın gelişmesine katkı sağladığını, bu yöndeki hizmetlerini artırarak sürdüreceklerini ifade etti.

Tekirdağ, İhracat, Ocak, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yılın ilk 3 ayında Tekirdağ'dan 146 ülkeye ihracat yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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