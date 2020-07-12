Yılın ilk 6 ayında 182 bin tarla, 154 bin arsa satıldı - Son Dakika

Yılın ilk 6 ayında 182 bin tarla, 154 bin arsa satıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yılın ilk yarısında 182 bin 618 tarla ve 154 bin 926 arsanın satış işleminin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yılın ilk yarısında 182 bin 618 tarla ve 154 bin 926 arsanın satış işleminin gerçekleştirildiğini açıkladı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, faizlerin düşmesiyle kredili konut satışlarının yanı sıra ülke genelinde tarla ve arsa satışları da arttı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre yılın ilk 6 ayında ülke genelinde toplamda 182 bin 618 tarlanın satış işlemi gerçekleştirildi.

İstanbul 11 bin 639, Antalya 10 bin 250, Konya 8 bin 762, Ankara 8 bin 232, Bursa 7 bin 739 ile en çok tarla satışı yapılan iller oldu.

Geçen yılın ilk 6 ayında ise ülke genelinde toplam 153 bin 827 tarla satışı yapılmıştı. Tarla satışları geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 19 arttı.

Arsa satışları geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 32 arttı

Türkiye genelinde arsa satışları da arttı. Yılın ilk 6 ayında ülke genelinde toplam 154 bin 926 arsa satışı yapıldı. En çok arsa satışının yapıldığı iller İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Konya oldu.

İstanbul'da 6 ayda 24 bin 549 arsa satışı gerçekleşti.

Küçükçekmece'de 2 bin 722, Bağcılar'da 2 bin 4, Maltepe'de 1562, Silivri'de 1389, Arnavutköy'de 1341 arsanın satış işlemi yapıldı.

Başkentte 6 ayda yaklaşık 10 bin arsanın satış işlemi yapıldı

Ankara'da ise 9 bin 755 arsa satışı yapıldı. Gölbaşı'nda 1100, Mamak'ta 1010, Yenimahalle'de 891 arsa satıldı.

İstanbul ve Ankara'dan sonra en çok arsa satışı yapılan iller, 6 bin 588 ile Antalya, 6 bin 311 ile İzmir ve 5 bin 133 ile de Konya oldu.

Geçen yıl ilk 6 ayda ise 120 bin 407 arsa satışı yapılmıştı. Buna göre arsa satışları geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 32 arttı.

İstanbul, Antalya, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yılın ilk 6 ayında 182 bin tarla, 154 bin arsa satıldı - Son Dakika
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