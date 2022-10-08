Yılın ilk 9 ayı trafik kazası bilançosu paylaşıldı: 1683 can kaybı - Son Dakika
Üye Girişi

Yılın ilk 9 ayı trafik kazası bilançosu paylaşıldı: 1683 can kaybı

08.10.2022 11:23
Yılın ilk 9 ayı trafik kazası bilançosu paylaşıldı: 1683 can kaybı

Yılın ilk 9 ayı trafik kazası bilançosu paylaşıldı: 1683 can kaybı Yılın ilk 9 ayında 357 bin 931 trafik kazasında 1683 kişi öldü, 217 bin 328 kişi yaralandı Emniyet Genel Müdürlüğü, yılın Ocak-Eylül dönemine dair trafik kazası bilançosunu paylaştı.

Yılın ilk 9 ayı trafik kazası bilançosu paylaşıldı: 1683 can kaybı

Yılın ilk 9 ayında 357 bin 931 trafik kazasında 1683 kişi öldü, 217 bin 328 kişi yaralandı

BURSA - Emniyet Genel Müdürlüğü, yılın Ocak- Eylül dönemine dair trafik kazası bilançosunu paylaştı. Dokuz aylık dönemde ülke genelinde meydana gelen 357 bin 931 trafik kazasında bin 683 kişi öldü, 217 bin 328 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçtiğimiz Eylül ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 43 bin 734 trafik kazasında 214 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 611 kişi yaralandı. 2022 yılının 9 aylık döneminde ülke genelinde 357 bin 931 trafik kazasında bin 683 can kaybı yaşandı, 217 bin 328 kişi yaralandı. Kazalardan 8 bin 324'ü 'Karşılıklı çarpışma', 15 bin 582'si 'Arkadan çarpma', 25 bin 149'u da 'Yayaya çarpma' şeklinde vuku buldu. Kazalardan 65 bin 165'i 'tek araçlı' olarak gerçekleşirken ilk 9 ayda ülke genelinde 8 bin 80 zincirleme trafik kazası yaşandı.

Kurallara takmayanlar şehir güvenliği kamerasına yakalandı

Yılın ilk 9 aylık dönemindeki kazalardan 146 bin 902'si sürücü, 16 bin 244'ü yaya, 684'ü yol ve 2 bin 311'i yolcu kusurları sebebiyle vuku buldu. Kırmızı ışık ihlali yapan 4 bin 220 sürücü de kazalara davetiye çıkardı. 'Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere' giren 4 bin 408 sürücü de onlarca ocağın sönmesine sebep oldu. Yılın ilk 9 ayında kuralları çiğneyen sürücülere ceza yağdı. 3 bin 595 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken 17 bin 335 yolcuya da ceza kesildi. 2 milyon 877 bin 782 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken şehir güvenliği kameralarınca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 13 milyon 704 bin 604 araç plakasına ceza yazıldı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 154 bin 150 sürücü denetimlerde trafik polisine yakalandı. 959 bin 478 araç da çeşitli sebeplerden dolayı trafikten men edildi.

Bursa'da 56 can kaybı

Öte yandan yılın 9 aylık döneminde İstanbul'da 93, İzmir'de 71, Ankara'da 77 ve Bursa'da 56 kişi trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Bursa'da geçtiğimiz Eylül ayında 672 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucu şehirde 10 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 944 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehirde yılın 9 aylık döneminde ise 5 bin 378 yaralamalı kaza meydana geldi. 56 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken 7 bin 647 kişi de yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.

YORUMLAR
500
Alacak verecek meselesi yüzünden eski çalıştıkları yeri soydular...Hırsızlık anları kamerada Alacak verecek meselesi yüzünden eski çalıştıkları yeri soydular...Hırsızlık anları kamerada Kural tanımazlar ocak söndürdü... 9 ayda 1683 can kaybı Kural tanımazlar ocak söndürdü... 9 ayda 1683 can kaybı
Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yılın ilk 9 ayı trafik kazası bilançosu paylaşıldı: 1683 can kaybı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:05 Akbank'ın mobil uygulaması çöktü! Milyonlarca müşterinin kredi kartlarında yanlış bakiye sorunu yaşanıyor
10:51 Mehmet Dinçerler ile samimi görüntüleri çıkan Kerimcan Durmaz'dan açıklama geldi: Öpüşme görüntüsü falan değil, samimi bir arkadaşım
10:48 Kırım Köprüsü'nü havaya uçuran Ukrayna'dan Putin'i kızdıracak açıklama: Herkes doğum gününde bu kadar pahalı bir hediye almıyor
10:32 Motorine zam yağmuru devam ediyor! Salı günü 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha gelecek
10:30 Danimarka kraliyet ailesinde Aşk-ı Memnu senaryosunu aratmayacak ilişki sarmalı! Kraliçe'nin küçük oğlu, ağabeyinin karısına aşık oldu
10:02 Bakan Nebati'den esnafa güzel haber: Limitlerin artırılması ve indirimlerin yapılacağı bir paket üzerinde çalışıyoruz
09:51 Ukrayna'nın Kırım işgalinin sembolü olan Kırım Köprüsü'nü vurduğu anlar kamerada
09:32 Ukrayna ordusu, Rusya'nın "Yıkılırsa kıyamet olur" dediği Kırım Köprüsü'nü bombaladı
09:31 MasterChef Kayhan, 10 bin TL maaşa bulaşıkçı bulamadığını söyleyerek isyan etti: MasterChef olarak gelmişim bulaşık yıkıyorum
09:22 Otogarda kan donduran ölüm: Talihsiz kadın, geri gelen otobüsün altında kalarak feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 11:28:26. #1.12#
SON DAKİKA: Yılın ilk 9 ayı trafik kazası bilançosu paylaşıldı: 1683 can kaybı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement