Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2021 yılının ilk altı ayına ilişkin havayolu taşımacılığı rakamlarını açıkladı

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2021 yılının ilk altı ayına ilişkin havayolu taşımacılığı rakamlarını açıkladı

40 milyon yolcu hava yolu ile seyahat etti

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, 2021 yılının ilk altı ayında 40 milyon 252 bin 328 kişinin hava yolunu tercih ettiği belirtilirken, söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin; toplamda 1 milyon 335 bin tona ulaştığı kaydedildi. Yapılan açıklamada turizm merkezlerimizdeki havalimanlarında hareketlilik başladığı aktarılırken, İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir havalimanlarında yolcu trafiğinde pandemi başlangıcından itibaren en yüksek seviyelere ulaşılarak yolcu barajlarının aşıldığı vurgulandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2021 yılının ilk altı ayına dair havayolu taşımacılığı verilerini açıkladı. Bakanlık tarafından atılan adımlar ve başta havaalanlarında başlatılan pandemi sertifikasyonu süreci olmak üzere salgının başından itibaren alınan etkili önlemler sayesinde iç ve dış hatlarda yolcu hareketliliği 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde artarak devam etti. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 2020 yılında başlayıp tüm dünyada havacılık sektörünü olumsuz etkileyen korona virüs salgını döneminde Türkiye'nin bu süreci en başarılı şekilde yöneten ülkeler arasında yer aldığı vurgulandı.

Türkiye'deki havalimanlarında toplam 594 bin 286 uçak trafiği gerçekleşti

Tüm havalimanlarında fiziksel şartların sosyal mesafeye göre düzenlendiğinin ve dezenfeksiyon işlemlerinin kesintisiz olarak uygulandığının bilgisi verilen açıklamada, yolcuların güvenli bir şekilde seyahat etmeye devam ettiği bildirildi.

Türkiye'deki havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 294 bin 941, dış hatlarda 145 bin 808 olduğu ve böylece üst geçişler ile birlikte toplam 594 bin 286 uçak trafiğinin gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 25 milyon 11 bin 245, dış hat yolcu trafiğinin 15 milyon 204 bin 596 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 40 milyon 252 bin 328 yolcuya hizmet verildi."

Açıklamada, söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiğinin de iç hatlarda 258 bin 450 ton, dış hatlarda 1 milyon 76 bin 802 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 335 bin 252 tona ulaştığı belirtildi.

İstanbul Havalimanı'nda altı aylık sürede, iç hatlarda 27 bin 857, dış hatlarda 74 bin 593 olmak üzere toplam 102 bin 450 uçak; iç hatlarda 3 milyon 406 bin 806, dış hatlarda 8 milyon 809 bin 243 olmak üzere toplam 12 milyon 216 bin 49 yolcu trafiğinin gerçekleştiği aktarılan açıklamada, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu sayının 19 bin 215 uçak trafiği, iki havalimanında aynı dönemde gerçekleşen uçak trafiği sayısının ise 121 bin 665 olduğu vurgulandı.

İstanbul Havalimanı'nda haziran sonu itibarıyla taşınan kargo miktarı toplamda 333 bin 451 ton oldu

İstanbul Havalimanı'nda haziran sonu itibarıyla taşınan kargo miktarının iç hatta 19 bin 774 ton, dış hatta 313 bin 677 ton, toplamda ise 333 bin 451 ton olduğu ifade edilen açıklamada, "Taşınan kargo miktarının yüzde 34'üne karşılık gelen kısmı sadece kargo amaçlı 6 bin 384 uçuş ile gerçekleştirildi. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise haziran sonu itibarıyla taşınan kargo miktarı iç hatta 5 bin 650 ton, dış hatta 441 bin 289 ton, toplamda ise 446 bin 889 ton oldu" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Havalimanı'nın uluslararası bir hub haline dönüştüğüne işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yılın ilk altı ayında İstanbul Havalimanı; iç hatlarda 3 milyon 406 bin, dış hatlarda 8 milyon 809 bin olmak üzere toplam 12 milyon 215 bin yolcuya hizmet vermiştir. İstanbul Havalimanı'nda haziran sonu itibarıyla taşınan kargo miktarı iç hatlarda 19 bin 774 ton, dış hatlarda 313 bin 677 ton, toplamda ise 333 bin 451 ton oldu."

Haziranda üst geçişler ile birlikte toplam 127 bin 126 uçak trafiği gerçekleşti

Haziran ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısının ise iç hatlarda 71 bin 117, dış hatlarda 36 bin 447'ye ulaştığı bildirilen açıklamada, Haziranda üst geçişler ile birlikte toplam 127 bin 126 uçak trafiği gerçekleştiğinin altı çizildi. Açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Bu ayda, Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 6 milyon 514 bin 753, dış hat yolcu trafiği 4 milyon 291 bin 861 oldu. Böylece haziranda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 10 milyon 819 bin 129 yolcuya hizmet verildi. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; haziran ayında iç hatlarda 60 bin 210 ton, dış hatlarda 216 bin 354 ton, toplamda ise 276 bin 564 ton oldu."

İstanbul Havalimanı'na haziran ayında 21 bin 540 uçak iniş-kalkış yaptı

İstanbul Havalimanı'na haziran ayında 21 bin 540 uçak iniş-kalkış yaptığı, İç hatlarda 6 bin 993 uçuş, dış hatlarda ise 14 bin 547 uçuş gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, "Havalimanında haziranda iç hatlarda 941 bin 131, dış hatlarda 1 milyon 858 bin 162 olmak üzere toplamda 2 milyon 799 bin 293 yolcuya hizmet verildi. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'na ise haziranda 3 bin 566 uçak iniş kalkış yaptı. Böylece bu iki havalimanında toplam 25 bin 106 uçak trafiği gerçekleşmiş oldu" denildi.

Turizm merkezlerimizdeki havalimanlarında hareketlilik başladı

İstanbul Havalimanında 4 Temmuz 2021 Pazar günü pandemi başlangıcından bugüne ilk kez 130 bin yolcu barajı aşıldığı kaydedilirken, iç hatlarda 42 bin 259, dış hatlarda 88 bin 056 olmak üzere toplam 130 bin 315 yolcuya hizmet verildiği belirtildi. Ayrıca, aynı gün iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise, 926 olarak bildirildi.

Antalya Havalimanında 133 bin yolcu barajı aşıldı

Açıklamada, Antalya Havalimanında 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü pandemi başlangıcından bugüne ilk kez 130 bin yolcu barajı aşıldığına vurgu yapılırken, "İç hatlarda 18 bin 560, dış hatlarda 114 bin 466 olmak üzere toplam 133 bin 026 yolcuya hizmet verildi. Aynı gün, iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise 800 oldu" ifadelerine yer verildi.

Ankara, İzmir, Muğla Milas ve Muğla Dalaman havalimanlarında da yolcu barajları aşıldı

Ankara Esenboğa Havalimanında 25 Haziran 2021 Cuma günü pandemi başlangıcından bugüne ilk kez 25 bin yolcu barajının aşıldığı kaydedilen açıklamada, şunları aktarıldı:

"İç hatlarda 21 bin 123, dış hatlarda 4 bin 328 olmak üzere toplam 25 bin 451 yolcuya hizmet verildi. Aynı gün, iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise 225 oldu.

İzmir Havalimanında da 25 Haziran 2021 Cuma günü pandemi başlangıcından bugüne ilk kez 30 bin 000 yolcu barajı aşıldı. İç hatlarda 24 bin 130, dış hatlarda 8 bin 727 olmak üzere toplam 32 bin 857 yolcuya hizmet verildi. Aynı gün, iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise 237 oldu. Muğla Milas Bodrum Havalimanında 4 Temmuz 2021 Pazar günü 23 bin 039 yolcuyla, Muğla Dalaman Havalimanımızda yine 4 Temmuz 2021 Pazar günü 15 bin 261 yolcuyla pandemi başlangıcından itibaren en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.