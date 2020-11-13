YILIN İLK ARA TATİLİNİN GÜVENLİ ADRESİ: ELEXUS HOTEL

Elexus Hotel, ara yıl tatilinde de çocuklu ailelerin seyahat tutkusuna ortak oluyor. Dünya mutfaklarına ait özgün lezzetlerle buluşan açık büfesi, konsept restoranları, Akdeniz manzarasına sahip konforlu odaları, kendinizi yenilemenize yardımcı olacak yüz, vücut bakımları ve masajlar ile geniş bir ürün yelpazesine sahip Zoya SPA'nın yanı sıra çocukların eğlenceli zaman geçirebileceği oyun alanlarıyla hem eğlenceli hem de zinde bir tatilin kapılarını açıyor.& ;